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Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше

Сегодня, 16:33
Весной этого года Юлия Ефременкова объявила о разрыве с Мондезиром.

Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше
Тем не менее они продолжали проводить много времени вместе, заботясь о своих детях, а подписчики пары надеялись на их воссоединение.
Но несколько дней назад Юлия рассказала, что бывший поднял на ее руку, при чем уже не в первый раз. Поклонники бывшей участница "Дома-2" поинтересовались, почему она столько лет терпела поведение Мондезира.

Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше


"Я любила человека. Я Мондезира действительно очень сильно любила. Этот мужчина был моей самой большой любовью за всю жизнь. Поэтому, как и многие женщины в такой ситуации, где-то я винила себя. Но, пожалуйста, девочки, не совершайте моих ошибок. Нет никаких причин, чтобы мужчина вел себя по-скотски", - объяснила Ефременкова.

Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше


После каждой ссоры Мондезир находил себе оправдания, а она им верила. Но теперь назад дороги нет.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Ефременкова, Мондезир

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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