Юлия Ефременкова объяснила, почему не ушла от Мондезира раньше

Тем не менее они продолжали проводить много времени вместе, заботясь о своих детях, а подписчики пары надеялись на их воссоединение.Но несколько дней назад Юлия рассказала, что бывший поднял на ее руку, при чем уже не в первый раз. Поклонники бывшей участница "Дома-2" поинтересовались, почему она столько лет терпела поведение Мондезира."Я любила человека. Я Мондезира действительно очень сильно любила. Этот мужчина был моей самой большой любовью за всю жизнь. Поэтому, как и многие женщины в такой ситуации, где-то я винила себя. Но, пожалуйста, девочки, не совершайте моих ошибок. Нет никаких причин, чтобы мужчина вел себя по-скотски", - объяснила Ефременкова.После каждой ссоры Мондезир находил себе оправдания, а она им верила. Но теперь назад дороги нет.