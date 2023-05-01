В возрасте 40 лет скончался актер Алексей Янин

Отмечается, что вчера Янина экстренно госпитализировали в больницу Склифосовского. У актера начался приступ эпилепсии и судорожный припадок. Врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако им это не удалось, организм Алексея не выдержал.
У актера остался 11-летний сын Андрей от певицы Дарьи Клюшниковой, которая предпочла жить отдельно от него. Сам же Алексей все это время проживал со своей матерью, которая оборудовала для тяжелобольного сына специальную комнату для физиотерапии. Ранее женщина признавалась, что она не в обиде на супругу наследника.
«Даша Лешу не бросает. Она приезжает, привозит сына. Она всегда с нами. Если у нас какие-то проблемы — помогает. Она не бросила его», — говорила Ольга Янина.
Представители театра, в котором играл Янин, пообещали сообщить о времени и месте прощания с актером позднее.