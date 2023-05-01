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В возрасте 40 лет скончался актер Алексей Янин

Сегодня, 14:52
Этим утром, 2 сентября, в возрасте 40 лет умер российский актер театра и кино Алексей Янин.

В возрасте 40 лет скончался актер Алексей Янин
Звезда сериала «Клуб» последние годы боролся с последствиями тяжелого инсульта. О его кончине сообщили представители Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Отмечается, что вчера Янина экстренно госпитализировали в больницу Склифосовского. У актера начался приступ эпилепсии и судорожный припадок. Врачи старались сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако им это не удалось, организм Алексея не выдержал.

В возрасте 40 лет скончался актер Алексей Янин


У актера остался 11-летний сын Андрей от певицы Дарьи Клюшниковой, которая предпочла жить отдельно от него. Сам же Алексей все это время проживал со своей матерью, которая оборудовала для тяжелобольного сына специальную комнату для физиотерапии. Ранее женщина признавалась, что она не в обиде на супругу наследника.

«Даша Лешу не бросает. Она приезжает, привозит сына. Она всегда с нами. Если у нас какие-то проблемы — помогает. Она не бросила его», — говорила Ольга Янина.

В возрасте 40 лет скончался актер Алексей Янин


Представители театра, в котором играл Янин, пообещали сообщить о времени и месте прощания с актером позднее.

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Ключевые слова: Алексей Янин, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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