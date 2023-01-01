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Отар Кушанашвили высказался о ссоре Ксении Собчак и Ксении Бородиной

Сегодня, 19:42
На прошлой неделе Ксения Собчак и Ксения Бородина в очередной раз публично поссорились.

Отар Кушанашвили высказался о ссоре Ксении Собчак и Ксении Бородиной
Началось все с того, что бессменная ведущая "Дома-2" раскритиковала внешний вид бывшей коллеги в социальной сети. Собчак отреагировала резко, обвинив Бородину в том, что та еще недавно одевалась на Черкизовском рынке, а через неделю поделилась ее фотографиями в неудачном наряде. Подписчики Ксении тогда ее не поддержали, напомнив, что у нее и у самой были провальные образы. Но Отар Кушанашвили, понимает, почему ее это так задело.

Отар Кушанашвили высказался о ссоре Ксении Собчак и Ксении Бородиной


"Людям не хочется вспоминать, в какой помойке они копошились вместе. Собчак не хочет, чтобы ей какая-то Бородина напоминала о том, что они знакомы, Ксения Анатольевна же теперь серьезная журналистка, которая берет интервью у Панина. Они нашли друг друга!» Собчак там, в эмпиреях, а Бородина кто? Собчак раздражает, что у нее было совместное прошлое с Ксюшей", - заявил Отар.

Отар Кушанашвили высказался о ссоре Ксении Собчак и Ксении Бородиной


Но стоит отметить, что Собчак часто задевает людей и без повода.

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Ключевые слова: julianews, Отар Кушанашвили, Ксения Собчак, Ксения Бородина

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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