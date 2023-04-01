"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми

По ее словам, произошло это далеко не в первый раз, но теперь она решила ничего не скрывать от своих подписчиков. Однако, детей Юлия решила не втягивать в конфликт, позволяем им общаться с отцом, хоть и не так как раньше. Сегодня бывшие возлюбленные вместе крестили сыновей."Как раньше уже не будет, когда он мог свободно, в любое время, в любой момент прийти в мой дом. Нет! Сейчас юрист занимается всеми моментами, и мы будем дальше общаться через суд. Я больше не хочу тратить свои нервы, переживать, расстраиваться. Поэтому будем действовать в рамках закона", - высказалась Ефременкова.Мондезир, кстати, обвинения в рукоприкладстве отрицает. Он уверяет, что бывшая оболгала его ради пиара.