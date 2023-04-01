Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми

Вчера, 16:32
Недавно между Юлией Ефременковой и Мондезиром произошел очередной скандал, в ходе которого бывший участник "Дома-2" поднял руку на мать своих детей.

"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми
По ее словам, произошло это далеко не в первый раз, но теперь она решила ничего не скрывать от своих подписчиков. Однако, детей Юлия решила не втягивать в конфликт, позволяем им общаться с отцом, хоть и не так как раньше. Сегодня бывшие возлюбленные вместе крестили сыновей.

"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми


"Как раньше уже не будет, когда он мог свободно, в любое время, в любой момент прийти в мой дом. Нет! Сейчас юрист занимается всеми моментами, и мы будем дальше общаться через суд. Я больше не хочу тратить свои нервы, переживать, расстраиваться. Поэтому будем действовать в рамках закона", - высказалась Ефременкова.

"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми


Мондезир, кстати, обвинения в рукоприкладстве отрицает. Он уверяет, что бывшая оболгала его ради пиара.

← Клава Кока отмечает первую годовщину ... Александр Петров сообщил, что он счаст... →

Ключевые слова: julianews, Юлия Ефременкова, Мондезир

Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Юлия Ефременкова будет требовать алименты от Мондезира
Юлия Ефременкова объяснила, почему не хочет опять съезжаться с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром
Юлия Ефременкова и Мондезир вместе провели выходные в Питере
Юлия Ефременкова запретила Мондезиру видеться с близнецами, имена которых недавно стали известны
Виктория Боня расплакалась из-за критики Виктория Боня сейчас переживает непростой период.
Александр Петров сообщил, что он счастлив На прошлой неделе Александр Петров взбудоражил общественность новостью о своей женитьбе.
"Через суд": Юлия Ефременкова рассказала разрешит ли Мондезиру общаться с детьми Недавно между Юлией Ефременковой и Мондезиром произошел очередной скандал, в ходе которого бывший участник "Дома-2" поднял руку на мать своих детей.
Клава Кока отмечает первую годовщину с возлюбленным, которого нашла на реалити «Сердце Клавы» На телеканале «Пятница!» вовсю идет романтическое реалити-шоу «Сердце Клавы».
Экс-мужа Кэти Перри комика Рассела Брэнда обвинили в домогательствах Британский стендап-комик и экс-супруг Кэти Перри Рассел Брэнд, похоже, крупно попал.
Михаил Шуфутинский похудел на 18 кг ради молодой жены 75-летний эстрадный певец Михаил Шуфутинский три года назад женился на своей давней возлюбленной.
Айза высказалась о Александре Петровом После того как Александр Петров неожиданно объявил о своей женитьбе на студентке, с которой успел сходить на лишь несколько свиданий, его ожидаемо раскритиковали.
Мама Виктории Бони встревоженна из-за ее пластической операции В сети продолжают обсуждать результаты пластики, которую сделала Виктория Боня.
Ида Галич похвасталась фигурой после отказа от алкоголя В последнее время у звезд шоу-бизнеса появился новый тренд на разнообразные аскезы.
Иван Ургант кардинально сменил имидж 45-летний шоумен Иван Ургант долгое время носил густую бороду, к которой многие поклонники уже успели привыкнуть.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.