Александр Петров сообщил, что он счастлив

Все бы ничего, но невестой актера стала не та девушка, об отношениях с которой он рассказывал четыре года.Недавно Петров дал интервью изданию "ОК!", где много говорил о своей работе. Но куда больший интерес сейчас вызывает его личная жизнь."Я могу искренне сказать, что на сегодняшний день я проживаю очень счастливый период своей жизни. Пожалуй, самый счастливый", - сообщил Александр.По его мнению работать над отношениями не нужно - в них должна сохраняться легкость.Кстати, рассказ Петрова о его жене уже подвергли сомнению. Он уверял, что Виктория далека от шоу-бизнеса, но она оказалась студенткой театрального ВУЗа.