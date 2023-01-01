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Александр Петров сообщил, что он счастлив

Вчера, 16:34
На прошлой неделе Александр Петров взбудоражил общественность новостью о своей женитьбе.

Александр Петров сообщил, что он счастлив
Все бы ничего, но невестой актера стала не та девушка, об отношениях с которой он рассказывал четыре года.

Александр Петров сообщил, что он счастлив


Недавно Петров дал интервью изданию "ОК!", где много говорил о своей работе. Но куда больший интерес сейчас вызывает его личная жизнь.
"Я могу искренне сказать, что на сегодняшний день я проживаю очень счастливый период своей жизни. Пожалуй, самый счастливый", - сообщил Александр.
По его мнению работать над отношениями не нужно - в них должна сохраняться легкость.

Александр Петров сообщил, что он счастлив


Кстати, рассказ Петрова о его жене уже подвергли сомнению. Он уверял, что Виктория далека от шоу-бизнеса, но она оказалась студенткой театрального ВУЗа.

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Ключевые слова: julianews, Александр Петров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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