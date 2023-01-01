Александр Петров сообщил, что он счастлив

Недавно Петров дал интервью изданию "ОК!", где много говорил о своей работе. Но куда больший интерес сейчас вызывает его личная жизнь.
"Я могу искренне сказать, что на сегодняшний день я проживаю очень счастливый период своей жизни. Пожалуй, самый счастливый", - сообщил Александр.
По его мнению работать над отношениями не нужно - в них должна сохраняться легкость.
Кстати, рассказ Петрова о его жене уже подвергли сомнению. Он уверял, что Виктория далека от шоу-бизнеса, но она оказалась студенткой театрального ВУЗа.