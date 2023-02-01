Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении его состояния

Вскоре стало известно, что у актера диагностировали деменцию. Семья Брюса сплотилась во круг него, желая провести вместе как можно больше времени. Но теперь жена Уилиса призналась, что его состояние ухудшается, и она даже не может сказать, осознает ли он происходящее."Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание", - высказалась Эмма Хеминг.У супругов есть две дочери — 11-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин. О болезни отца Эмма рассказала им с самого начала. Также у Брюса есть три взрослые дочери от Деми Мур.