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Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении его состояния

Сегодня, 14:56
Весной прошлого года Брюс Уиллис заявил об окончании карьеры из-за проблем со здоровьем.

Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении его состояния
Вскоре стало известно, что у актера диагностировали деменцию. Семья Брюса сплотилась во круг него, желая провести вместе как можно больше времени. Но теперь жена Уилиса призналась, что его состояние ухудшается, и она даже не может сказать, осознает ли он происходящее.

Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении его состояния


"Я узнала, как это тяжело — деменция. Семье тоже тяжело. Брюсу, мне, девочкам — одинаково. Правы те, кто говорят, что деменция — это семейное заболевание", - высказалась Эмма Хеминг.

Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении его состояния


У супругов есть две дочери — 11-летняя Мейбл и 8-летняя Эвелин. О болезни отца Эмма рассказала им с самого начала. Также у Брюса есть три взрослые дочери от Деми Мур.

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Ключевые слова: julianews, Брюс Уиллис

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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