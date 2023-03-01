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Юлия Королева ответила Гуфу

Сегодня, 14:57
Вчера в интервью Гуф сообщил, что ждет не дождется развода с Юлией Королевой несмотря на ее попытки к примирению.

Юлия Королева ответила Гуфу
Оказалось, что рэперу не нравилось фривольное поведение супруги в соцсетях, куда она регулярно выкладывает свои откровенные фотографии. Именно это он назвал одной из главной причин их расставания.

Юлия Королева ответила Гуфу


Ожидаемо Юлии высказывания Долматова не понравились, и она решила ответить в соцсети, где ранее его заблокировала.

"Вот бы оказаться в мире, где люди перестали друг друга гнобить, использовать, унижать. Где торжествует правда и любовь. Где людей ценят за их доброту, за их бесконечную веру, за то, как умеют искренне любить, за верность, за любовь к жизни, за счастливые дни, проведенные вместе... Но, увы, все перечисленное — ничто по сравнению с соцсетями, всех волнуют твои фотки в купальнике. Мы чертовски измельчали, мне становится скучно", - высказалась Королева.

Юлия Королева ответила Гуфу


Похоже, что горячие фотографии Юлия выкладывать не перестанет.

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Ключевые слова: julianews, Гуф, Юлия Королева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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