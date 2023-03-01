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Айза вмешалась в ссору Гуфа и Юлии Королевой

Сегодня, 17:51
Наверное уже никто не удивится, но Айза Лилуна Ай не смогла остаться в стороне от семейных разборок Гуфа и Юлии Королевой.

Айза вмешалась в ссору Гуфа и Юлии Королевой
Рэпер заявил, что ждет, когда их уже официально разведут, и ему стыдно из-за того, что его жена постоянно выкладывает откровенные фото в соцсеть. Королева долго молчать не стала и заявила, что хорошо бы ценить людей за их любовь, верность и моменты проведенные вместе, а не обращать внимания на фото в купальнике.

Айза вмешалась в ссору Гуфа и Юлии Королевой


После этого слово вяла Айза и высказалась в той же манере, что и Юлия.

"Вот бы оказаться в мире, где люди перестали строить из себя миленьких щенят. Где люди умеют видеть и осознавать свои истинные человеческие качества. Искренне признавать, что деньги для них важнее всего на свете, важнее семьи, друзей, да и важнее самих себя", - написала Лилуна Ай.

Айза вмешалась в ссору Гуфа и Юлии Королевой


Она намекнула, что Королева не любила Гуфа, а интересовал ее исключительно "звон монет". А в соцсетях она, конечно, показывает совершенно другую картинку.

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Ключевые слова: Айза Лилуна Ай, Гуф, Юлия Королева, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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