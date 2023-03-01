Айза вмешалась в ссору Гуфа и Юлии Королевой

Рэпер заявил, что ждет, когда их уже официально разведут, и ему стыдно из-за того, что его жена постоянно выкладывает откровенные фото в соцсеть. Королева долго молчать не стала и заявила, что хорошо бы ценить людей за их любовь, верность и моменты проведенные вместе, а не обращать внимания на фото в купальнике.После этого слово вяла Айза и высказалась в той же манере, что и Юлия."Вот бы оказаться в мире, где люди перестали строить из себя миленьких щенят. Где люди умеют видеть и осознавать свои истинные человеческие качества. Искренне признавать, что деньги для них важнее всего на свете, важнее семьи, друзей, да и важнее самих себя", - написала Лилуна Ай.Она намекнула, что Королева не любила Гуфа, а интересовал ее исключительно "звон монет". А в соцсетях она, конечно, показывает совершенно другую картинку.