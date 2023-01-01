Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова

Сегодня, 17:30
Скандал вокруг хирурга Тимура Хайдарова все не утихает.

Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова
Он пытался доказать свою профпригодность, ссылаясь на довольных пациентов, к которым относил Ирину Дубцову. Но вчера певица попросила его перестать упоминать ее имя. Вдаваться в подробности того, как прошла ее операция у Хайдарова она не стала, заявив, что не любит скандалы и устала от вопросов журналистов на эту тему. Но зато вместо Дубцовой пооткровенничать решила Любовь Успенская.

Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова


"Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает… Ирочка, я с тобой, люблю. Мы все купились на картинку… Все будет хорошо, моя девочка", - высказала Любовь.

Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова


Она попросила журналистов не приставать к Дубцовой с вопросами. Если что - Успенская сама все расскажет.

← Гуф рассказал о начале романа с Юлией ...

Ключевые слова: julianews, Ирина Дубцова, Любовь Успенская

Количество просмотров: 533
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
69-летняя Любовь Успенская рассказала, почему не сразу подала в суд на хирурга Тимура Хайдарова
Что Любовь Успенская сказала о Ксении Собчак
Любовь Успенская призналась, что составила завещание
Любовь Успенская заметно похудела
Ирина Дубцова рассказала о последствиях операции у Тимура Хайдарова Ирина Дубцова долгое время не хотела вмешиваться в скандал вокруг Тимура Хайдарова.
Виктория Боня показала лицо после пластики Вот уже несколько недель Виктория Боня не показывает в сети свое лицо.
Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова Скандал вокруг хирурга Тимура Хайдарова все не утихает.
Гуф рассказал о начале романа с Юлией Королевой Гуф и Юлия Королева сейчас находятся в процессе развода.
Блогер Наталья Гасанханова призналась, сколько раз ей делали предложение Наталья Гасанханова очень известный блогер.
Папарацци подловили бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд на костылях (фото) 37-летняя актриса Эмбер Херд после громкого развода с Джонни Деппом проводит время в жаркой Испании.
Известный велнес эксперт Алла Наумова выступила на Международной выставке ECO BEAUTY EXPO. Алла Наумова, известный российский эксперт в области велнеса и нутрициологии,
Юлия Ковальчук нежно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы Летом этого года в звездной семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова произошло пополнение.
Валерия впервые за долгое время опубликовала семейное фото 55-летняя певица Валерия - многодетная мама и уже бабушка.
Дочь Миллы Йовович приняла участие в фотосессии после модного показа Дочь актрисы Миллы Йовович, 15-летняя Эвер Андерсон, решила пойти по стопам матери.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.