Любовь Успенская рассказала о проблемах Ирины Дубцовой после операции у Тимура Хайдарова

Он пытался доказать свою профпригодность, ссылаясь на довольных пациентов, к которым относил Ирину Дубцову. Но вчера певица попросила его перестать упоминать ее имя. Вдаваться в подробности того, как прошла ее операция у Хайдарова она не стала, заявив, что не любит скандалы и устала от вопросов журналистов на эту тему. Но зато вместо Дубцовой пооткровенничать решила Любовь Успенская."Ирочка позвонила мне и сказала, как ей сложно. Она не может выносить эти воспоминания, эту боль. Тимур Хайдаров изуродовал и ее. Много лет лечится, страдает… Ирочка, я с тобой, люблю. Мы все купились на картинку… Все будет хорошо, моя девочка", - высказала Любовь.Она попросила журналистов не приставать к Дубцовой с вопросами. Если что - Успенская сама все расскажет.