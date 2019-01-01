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T-killah и MIA BOYKA за три дня пережили жару, песчаную бурю и грозу

Сегодня, 15:58
Увидев исполнительницу MIA BOYKA в социальной сети, рэпер T-killah разглядел в ней большой потенциал и предложил поработать вместе.

T-killah и MIA BOYKA за три дня пережили жару, песчаную бурю и грозу
В результате они выпустили трек под названием «Мама не в курсе», который собрал в сети более 5 миллионов просмотров, после чего отправились в одну из пустынь Дубая снимать следующий на песню «Найки Страйки».

В этом клипе есть все: яркие локации и энергичные танцы, эффектные костюмы и дорогие спорткары, а также единственный в мире официально удлиненный Rolls Royce Mansory, стоимость которого достигает 1 миллиона долларов.



Так что, все было на высшем уровне. Вот только, по словам T-killah, съемки прошли не так просто — погодные условия менялись на протяжении всего рабочего процесса.

— В первый день съемок была жара под 40 градусов, во второй — песчаная буря, а на третий день нас ожидал ливень с грозой, который в Дубае бывает раз в год. Работать в таких условиях было крайне тяжело. Кстати, все местные жители тащились от нашей песни — тусили, танцевали. На съемках собралось много молодых ребят, мажоров и разных тусовщиков.

Так что, несмотря на погодные условия, все получилось, как надо.

T-killah и MIA BOYKA за три дня пережили жару, песчаную бурю и грозу

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Ключевые слова: T-killah, MIA BOYKA, Найки Страйки

Количество просмотров: 689
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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