T-killah и MIA BOYKA за три дня пережили жару, песчаную бурю и грозу

В результате они выпустили трек под названием «Мама не в курсе», который собрал в сети более 5 миллионов просмотров, после чего отправились в одну из пустынь Дубая снимать следующий на песню «Найки Страйки».В этом клипе есть все: яркие локации и энергичные танцы, эффектные костюмы и дорогие спорткары, а также единственный в мире официально удлиненный Rolls Royce Mansory, стоимость которого достигает 1 миллиона долларов.Так что, все было на высшем уровне. Вот только, по словам T-killah, съемки прошли не так просто — погодные условия менялись на протяжении всего рабочего процесса.— В первый день съемок была жара под 40 градусов, во второй — песчаная буря, а на третий день нас ожидал ливень с грозой, который в Дубае бывает раз в год. Работать в таких условиях было крайне тяжело. Кстати, все местные жители тащились от нашей песни — тусили, танцевали. На съемках собралось много молодых ребят, мажоров и разных тусовщиков.Так что, несмотря на погодные условия, все получилось, как надо.