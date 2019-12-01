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Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе

Сегодня, 12:00
Трек «LUNA» является новым прочтением суперхита «Одинокая Луна», который LIKA STAR написала и впервые исполнила в 1996 году.

Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе
Учитывая новое звучание песни, Ираклий Пирцхалава и LIKA STAR постарались максимально погрузить гостей в атмосферу, соответствующую сюжету клипа и устроили презентация в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Гостей вечера ждали фуршет с питанием космонавтов, фильм о съемке клипа, презентация самой работы в 5D кинотеатре и живое выступление артистов.

Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе


По словам артистов они сделали всё, чтобы клип завораживал, переносил в далёкий космос и не оставлял зрителя равнодушным. Действия клипа происходят на Земле и в космосе. Кадры с неземной красотой снималась на озере Эльтон, крупнейшем минеральном озере Европы. Сцены, где главный герой провожает главную героиню в полёт и наблюдает за полётом снимались в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и в Центре управления полётами. Долгожданные разрешения на съёмку клипа на этих закрытых космических объектах и в настоящем космическом корабле «СОЮЗ МС-12» были даны впервые в истории. LIKA STAR экстерном прошла курс обращения со скафандром и даже медосмотр.



Среди гостей вечера были замечены: Митя Фомин, Юлия Беретта, Маша Малиновская, футболисты: Александр Самедов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Спортсменка Юлия Ушакова, космонавт Юрий Шаргин, Игорь Саруханов, AnDy Darling, а друг Иракли Виталий Гогунский и вовсе был одним из главных действующих лиц на этом шоу.

Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе


По словам гостей клип получился эффектным и по-настоящему космическим, а написавший музыку к песне «Одинокая Луна» композитор Дмитрий Постовалов, также присутствующий на вечере, высоко оценил мелодичный дуэт, яркое звучание песни «LUNA», сюжет и качество клипа.

Иракли признался, что был очень взволнован, когда предлагал запись совместного трека Лике.

— Я очень любил песню «Одинокая Луна» и мне всегда нравилась сама Лика. Я не был с ней знаком, но я был восхищен такой смесью эпатажа, невероятной сексуальности и женственности. Когда я обратился к ней с предложением сделать ремикс — было очень волнительно. Я не наделся, но по какой-то причине, мне кажется интуитивной, я вызвал у нее некую симпатию. Она сказала, что даст своё согласие, если новое музыкальное прочтение будет достойно оригинала.Я сразу почувствовал колоссальную ответственность — это меня вдохновляло. Было сделано несколько версий и только на последней Лика сказала: «Да. Это станет хитом.». Я очень рад, что все так сложилось, ведь результаты говорят за себя. Трек зашел в народ — его любят. Его репостят, выставляют в сторис, мои друзья тоже в восторге. Надеюсь, что после выхода клипа все продолжится. Я восхищен Ликой. Я многому у нее научился за время нашего сотрудничества.

В конце презентации LIKA STAR заинтриговала, сказав, что теперь она не “Одинокая Луна”, а …“LUNA”.

Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе


← Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего ...

Ключевые слова: LIKA STAR, Иракли, LUNA слушать онлайн

Количество просмотров: 676
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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Иракли и LIKA STAR презентовали свой клип на песню «LUNA» в Космосе Трек «LUNA» является новым прочтением суперхита «Одинокая Луна», который LIKA STAR написала и впервые исполнила в 1996 году.
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