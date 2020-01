Несколько часов назад в Инстаграм Натальи появился снимок, на котором она обнимает любимого и показывает обручальное колечко."This year has been beautiful and very memorable. 2020 here we come. Can’t wait to celebrate next year with our loved ones @antoinearnault (Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. 2020 уже на пороге. Не могу дождаться празднования следующего года с моим любимым Антуаном)",- написала Водянова в Инстаграм."Свадебка?", - задают вопросы Наташе друзья."Да, дорогая", - отвечает подруге Водянова.Поздравляем Наташу и искренне радуемся за неё!