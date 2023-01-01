Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье

Немного отойдя от праздника, Дженнифер решила опубликовать новые снимки на странице в своих социальных сетях. В кадре актриса позирует в нижнем белье из совместной коллекции с брендом, лицом которого она стала в сентябре прошлого года.
Лопес разбавила образ шелковым халатиком в тон комплекту и прозрачными босоножками на высокой шпильке. Свои волосы она собрала в слегка небрежный хвост и сделала легкий макияж.
«Счастливого понедельника. Всем отличной недели!» — подписала она снимки.
Фолловеры Дженнифер не смогли остаться равнодушными, и наградили актрису большим количеством лайков и приятных слов, которые в большей степени относились ее прекрасным формам.