Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье

Знаменитости исполнилось 54 года. Несмотря на возраст, звезда выглядит превосходно. И, как она ранее признавалась, сохранять соблазнительные формы ей помогает ежедневный упорный труд над собой.Немного отойдя от праздника, Дженнифер решила опубликовать новые снимки на странице в своих социальных сетях. В кадре актриса позирует в нижнем белье из совместной коллекции с брендом, лицом которого она стала в сентябре прошлого года.Лопес разбавила образ шелковым халатиком в тон комплекту и прозрачными босоножками на высокой шпильке. Свои волосы она собрала в слегка небрежный хвост и сделала легкий макияж.«Счастливого понедельника. Всем отличной недели!» — подписала она снимки.Фолловеры Дженнифер не смогли остаться равнодушными, и наградили актрису большим количеством лайков и приятных слов, которые в большей степени относились ее прекрасным формам.