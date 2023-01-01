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Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье

Сегодня, 10:38
Американская актриса Дженнифер Лопес на прошлой неделе отпраздновала свой день рождения.

Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье
Знаменитости исполнилось 54 года. Несмотря на возраст, звезда выглядит превосходно. И, как она ранее признавалась, сохранять соблазнительные формы ей помогает ежедневный упорный труд над собой.

Немного отойдя от праздника, Дженнифер решила опубликовать новые снимки на странице в своих социальных сетях. В кадре актриса позирует в нижнем белье из совместной коллекции с брендом, лицом которого она стала в сентябре прошлого года.

Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье


Лопес разбавила образ шелковым халатиком в тон комплекту и прозрачными босоножками на высокой шпильке. Свои волосы она собрала в слегка небрежный хвост и сделала легкий макияж.

Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье


«Счастливого понедельника. Всем отличной недели!» — подписала она снимки.

Дженнифер Лопес порадовала поклонников новыми фотографиями в белье


Фолловеры Дженнифер не смогли остаться равнодушными, и наградили актрису большим количеством лайков и приятных слов, которые в большей степени относились ее прекрасным формам.

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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