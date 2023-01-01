«Изменение жизни через мышление — самый простой путь к счастью и достатку»: психолог Алена Алексеева объяснила, что мешает людям достигать результата

— Наверное, нет таких людей, которые бы не стремились к достатку, успеху в жизни, пусть и в своем понимании. Но немногие достигают желаемого. Почему так происходит?
— Есть такой закон воплощения: что в голове, то и в жизни. Путь к успеху, карьерному росту лежит через изменение мышления. Но, к сожалению, у многих людей в мыслях только хаос и негатив, который и отражается в реальности. Нет исторического опыта, модели счастья, достатка, примеров благополучия, а потому человек просто не знает, что это такое. А если этого нет внутри, нет и в жизни.
— Сложно ли изменить мышление? Почему немногим это удается?
— Последние несколько лет показали нам, что мир перестал быть стабильным местом. Кризис, пандемия, политические события привели к тому, что многие утратили внешнюю опору и пребывают в зоне страха. Они цепляются за прошлое, которое на фоне неизвестного будущего кажется положительным. Но это иллюзия.
Требуется определенная смелость, решимость, чтобы выйти из этой зоны, разорвать сценарий, по которому жили родители и предки и самостоятельно создать модель счастья и достатка. А для этого надо перестать бояться ошибок, чего-то нового. Следует понять, что проблем нет, а есть цели, задачи, планы, которые нужно реализовать. Как только это произойдет, человек сможет уверенно смотреть в будущее и ощущать внутреннюю стабильность, независимо от внешних событий.
— Могут ли «синдром самозванца» и низкая самооценка помешать достижению успеха?
— Многим людям свойственно занижать свои достижения, результаты, сравнивать себя с другими или собой в прошлом. Такой взгляд не позволяет оценить ситуацию объективно. Мотивация пропадает, «руки опускаются». С подобным настроением невозможно построить удачную карьеру или бизнес. И качественные отношения на такой основе тоже построить невозможно.
Я советую все внимание направить на себя в моменте. Сейчас эпоха индивидуальности, поэтому не стоит сравнивать себя с кем-то или оглядываться назад. Важно отмечать любой свой шаг вперед и ценить поддержку окружающих, какой бы она ни была.
— Стоит ли напрямую говорить начальству о своих достижениях? Или дождаться, пока заметят, чтобы не быть «выскочкой»?
— Представьте, что вы – начальник. Неужели вы ежедневно просыпаетесь с мыслью «кого бы сегодня повысить?» или только и делаете, что отмечаете успехи подчиненных? В бизнесе много других важных дел. Ждать, пока руководство само заметит вашу работу, — стратегия рискованная и провальная, ведь жизнь у нас одна. В большинстве случаев карьерный рост — проявление личной инициативы, а это качество лидера. Только люди, умеющие брать ответственность, в том числе за свою жизнь, и принимать решения, достигают успеха.