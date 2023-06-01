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Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет

Сегодня, 14:17
43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.

Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет
Дело в том, что телеведущая сделала пластическую операцию, а именно «лисьи глазки Беллы Хадид» у голливудского доктора Чиа Чи Као. Ко всему прочему, экс-участнице «Дома-2» случайно увеличили губы жиром. С новым лицом Викторию видели лишь ее близкие.

На днях Боня решила показать поклонникам снимок 26-летней давности. Телеведущая опубликовала фотографию, которая была сделана задолго до разнообразных вмешательств, а именно в 17 лет. Виктория попросила фолловеров проголосовать, насколько сильно она изменилась с тех пор.

Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет


«Мне 17 лет. Сильно изменилась?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Примечательно, что 82% поклонников звезды проголосовали утвердительно.

Кстати, еще до проведенной недавно процедуры фанаты подозревали, что Виктория уже делала какие-то манипуляции со своим лицом. Боня же утверждала обратное и попутно продавала свои курсы по фейсфитнесу.

Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет

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Ключевые слова: Виктория Боня, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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