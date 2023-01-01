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"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка

Сегодня, 13:00
Два дня назад Мария Кожевникова стала мамой в четвертый раз.

"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка
Актриса и Евгений Васильев уже воспитывали троих сыновей. Они отказались от модных нынче гендер-пати и ранее не раскрывали пол своего четвертого малыша. Но Мария поделилась снимком, где запечатлена ручка новорожденного, а на нее надет голубой браслет. Поэтому подписчики сделали вывод, что у Кожевниковой родился еще один сын, а сегодня она это подтвердила.

"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка


"Кто еще не понял, никакую интригу я держать не буду, у нас сын! Да, четвертый сын, и мы этому безмерно рады! Если вы заметили, то мы никогда не устраивали модных гендер-пати, так как у нас с мужем своя философия. Мы убеждены, что в небесной канцелярии лучше всех знают, кто нужен каждый семье, ведь к нам приходит именно душа!" - написала Мария.

"Кто еще не понял": Мария Кожевникова раскрыла пол четвертого ребенка


В комментариях ей, конечно, написали, что пятой обязательно родиться девочка. Но актриса заявила, что у нее нет такой цели.

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Ключевые слова: julianews, Мария Кожевникова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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