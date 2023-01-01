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Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию

Сегодня, 12:58
Недавно Алена Шишкова в очередной раз легла под нож пластического хирурга.

Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию
Вчера стало известно, что модель сделала липосакцию. Многим это показалось странным, ведь Алену ранее регулярно критиковали за излишнюю худобу. Тем более недавно она рассказала, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. После многочисленных вопросов Шишкова рассказала, зачем ей понадобилось ложиться под нож.

Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию


"За несколько месяцев прибывания в ЦИРПП я набрала 15 кг, и они распределились неравномерно. "Жировыми ловушками" оказались верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная зона", - рассказала Алена.

Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию


Она уверят, что никак не поменялась внешне, разве что исчез второй подбородок.

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Ключевые слова: julianews, Алена Шишкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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