Алена Шишкова объяснила, зачем сделала липосакцию

Вчера стало известно, что модель сделала липосакцию. Многим это показалось странным, ведь Алену ранее регулярно критиковали за излишнюю худобу. Тем более недавно она рассказала, что долгие годы страдала от анорексии и булимии. После многочисленных вопросов Шишкова рассказала, зачем ей понадобилось ложиться под нож."За несколько месяцев прибывания в ЦИРПП я набрала 15 кг, и они распределились неравномерно. "Жировыми ловушками" оказались верх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная зона", - рассказала Алена.Она уверят, что никак не поменялась внешне, разве что исчез второй подбородок.