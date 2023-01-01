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«Бизнес строится на грамотных решениях»: топ 5 советов от эксперта Вадима Тарасова

Сегодня, 15:01
Вадим Тарасов – основатель консалтингового центра.

«Бизнес строится на грамотных решениях»: топ 5 советов от эксперта Вадима Тарасова
В современной бизнес-среде, где динамичность и неопределенность стали неотъемлемой частью повседневной жизни, грамотные решения играют ключевую роль в достижении успеха. Почему консалтинг стал неотъемлемым инструментом в арсенале успешных предпринимателей, и как он обеспечивает основу для эффективного роста бизнеса – рассказал Вадим Тарасов, основатель Центра «КОНСАЛТИНГ ДЛЯ ВСЕХ», экс-управленческий консультант компаний «Большой четверки» и автор курсов по развитию рабочих навыков в Корпоративном университете Президентской Академии РФ.

— Вадим, расскажите, пожалуйста, о значимости консалтинговых услуг для предпринимателей.

— Консалтинговые услуги играют критическую роль для компаний любого размера и отраслевой принадлежности, становясь своего рода компасом, указывающим предпринимателю на путь в штормовую погоду. Бизнес сегодня вынужден функционирать в условиях кардинально меняющейся геоэкономической среды, деглобализации и непрерывных технологических инноваций. Поэтому сейчас особенно важна роль управленческих консультантов, ведь их зовут, когда требуется помощь в решении нестандартных и особенно сложных задач.

Эксперты из международных консалтинговых компаний имеют доступ к обширной методологии по развитию бизнеса, которая доказала свою эффективность на огромной выборке компаний со всего мира и пережила не один глобальный экономический цикл. Если добавить к этому широкие знания о деятельности компаний из самых разных отраслей, становится ясно, почему эти специалисты способны помочь бизнесу адаптироваться к новым условиям и найти возможности для роста бизнеса.

Кроме того, консалтинг помогает снизить риски. Консультанты способны идентифицировать уязвимые места в бизнес-стратегии или операциях компании и найти оптимальные пути их устранения. Это позволяет уберечь бизнес от непредвиденных убытков.

Да и в целом, консультанты не связаны с корпоративным контекстом, поэтому могут увидеть проблемы, которые остаются незамеченными внутри организации. Их объективное мнение помогает предпринимателю принять более обоснованные решения. А бывают случаи, когда руками консультантов и вовсе реализуются непопулярные решения – нормируется численность персонала, пересматриваются КПЭ и изменяется организационная структура.

— Вадим, в таком случае, расскажите, пожалуйста, как грамотно провести анализ бизнес-процессов для выявления проблем и возможных улучшений?

— Это ключевой вопрос, который требует комплексного подхода. Мы используем классическую методологию, применяемую в международных консалтинговых фирмах, в которой особое внимание уделяется изучению проблематики, планированию и приоритизации работ. Все потому, что консультанты зачастую работают в условиях высокой неопределенности и сжатых сроков. Попросту говоря, им нужно помочь клиенту быстро, качественно и без права на ошибку.

На этапе диагностики бизнеса мы тщательно анализируем запрос клиента и формируем образ ожидаемых результатов. Это позволяет точно определить направления работы и более эффективно расходовать наши ресурсы. Далее, проводим встречи с ключевыми представителями компании и анализируем внутренние документы. В рамках проектов по разработке стратегии также проводится детальный анализ внешних факторов. Однако самое ценное – это интервью с представителями бизнеса. Именно они помогают выявить истинные причины проблем и лучше понять контекст, в котором они возникли. Что немаловажно, на данном этапе мы также анализируем готовность организации к изменениям, чтобы адаптировать наш подход к реалиям, в которых находится клиент.

Следующий этап – выработка оптимального решения выявленных задач развития. Мы создаем так называемое «дерево гипотез», где каждая «ветка» представляет собой предположение о возможномрешении проблемы. Существуют готовые структуры таких «деревьев», однако мы всегда адаптируем методологию с учетом особенностей каждого клиента. Затем проводится тестирование гипотез, через обсуждения с клиентами и экспертами мы определяем наиболее жизнеспособные решения. Следуя принципу Паретто, мы оставляем ключевые гипотезы, обеспечивающие наибольший результат. После отсева менее релевантных гипотез проводится детальный анализ и прорабатываются решения, определяется ожидаемый эффект и возможные «развилки» для принятия управленческих решений. Итоги этой работы попадают в отчетные материалы и защищаются перед клиентом.

«Бизнес строится на грамотных решениях»: топ 5 советов от эксперта Вадима Тарасова


— А как грамотно и эффективно внедрить разработанные решения в бизнес?

— Вместе с командой и представителями клиента мы прорабатываем пути внедрения решений, устанавливаем показатели эффективности для контроля прогресса. Далее, план действий структурируется с учетом сроков и приоритетов. При этом важно сгруппировать изменения по срокам внедрения, разделив их на быстрые победы, среднесрочные и стратегические улучшения.

После этого, если в компании нет устоявшейся практики внедрения изменений, мы помогаем создать систему проектного управления. Помимо этого, даем рекомендации по проведению грамотной информационной кампании, чтобы донести нужные смыслы до сотрудников и заинтересованных сторон. Во всем этом особенно значима работа с организационной культурой, потому что в неблагоприятной среде даже самые здравые инициативы могут не прижиться.

— Какие советы вы можете дать предпринимателям, стремящимся развивать свой бизнес?

— Пожалуй, моя первая рекомендация– не развивайте бизнес в одиночку. С самого начала сформируйте хотя бы минимальную команду. Так вы сразу начнете учиться управлять персоналом и нести ответственность за нее, что является одним из основных качеств лидера.

Второй совет – ставьте перед собой по-настоящему амбициозные цели и выравнивайте их на уровне задач сотрудников. Даже если вы достигните их наполовину, результат будет лучше, чем, если бы вы полностью реализовали посредственные цели. Что важно, выдающиеся цели помогают привлечь и удержать выдающуюся команду.

Третий – научитесь эффективно управлять задачами. Умение ставить задачи и определять их приоритеты и давать обратную связь поможет повысить эффективность во всех звеньях работы организации.

Четвертый – освойте искусство делегирования. Поймите, что вы самый дорогой сотрудник в вашей компании. Фокусируйтесь на задачах, способствующих прибыли, и передавайте команде остальные, чтобы более эффективно распределить обязанности среди членов команды.

И последний, но не менее значимый совет – постоянно инвестируйте в свое развитие. Ваши личные знания и навыки – бесценный ресурс для компании.

«Бизнес строится на грамотных решениях»: топ 5 советов от эксперта Вадима Тарасова

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Ключевые слова: Вадим Тарасов

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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