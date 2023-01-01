Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Восстановление после родов: пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, на что сегодня способна эстетическая медицина

Сегодня, 15:58
Появление малыша — одновременно радостное и непростое событие.

Восстановление после родов: пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, на что сегодня способна эстетическая медицина
Став мамой, многие женщины сталкиваются с тем, что их тело изменилось. И некоторые перемены вызывают дискомфорт, а также не лучшим образом отражаются на самооценке. К счастью, все обратимо — в наши дни решить проблемы, в том числе весьма интимные, помогает пластическая хирургия.

Какие операции здесь применяются, зачем, и сколько времени потребуется на восстановление — рассказал Евгений Лешунов — пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине.

Абдоминопластика — одна из наиболее востребованных после родов процедур, позволяющая избавиться от избыточных жировых отложений и излишков кожи в зоне живота. С ее помощью можно вернуть фигуре стройность.

«Продолжительность операции — 3-5 часов. Хирург выполняет надрез в нижней части живота, удаляет избыток кожи и жировую ткань и затягивает мышцы. Восстановительный процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда дополнительно проводится липосакция», — рассказывает пластический хирург Евгений Лешунов.

Липосакция — это локальное удаление жировых отложений. Через микроразрезы под кожу вводятся небольшие трубочки, с помощью которых осуществляется «всасывание» жира. Продолжительность операции — 1-3 часа, период восстановления длится до нескольких недель. Все это время нужно носить компрессионное белье.

Восстановление после родов: пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, на что сегодня способна эстетическая медицина


Еще одна популярная, по словам Евгения Лешунова, после родов и грудного вскармливания услуга — маммопластика. Это общее название целого комплекса процедур по коррекции груди. Операции с использованием имплантатов позволяют получить желаемую форму и объем, гармонизировать фигуру. Иногда выполняется липофилинг — извлечение собственного жира пациентки из одной части тела и перенос его в другую. Этим методом можно без применения искусственных материалов и с минимальными осложнениями улучшить контуры тела.

Мастопексия — процедура, направленная на подтяжку груди, позволяющая улучшить ее форму и повысить упругость.
«Также после родов женщинам иногда требуется уменьшение груди, поскольку она становится слишком объемной и причиняет неудобства. В ходе операции удаляются лишняя жировая и железистая ткань, за счет чего грудь приобретает более гармоничные пропорции», — рассказывает пластический хирург Евгений Лешунов.

Относительно новая и весьма востребованная послеродовая операция — вагинопластика. Так называют операцию по восстановлению и улучшению формы влагалища. Процедура показана при снижении мышечного тонуса. В ходе вагинопластики удаляются излишки слизистой оболочки вагины, окружающие мышцы «затягиваются». После операции восстанавливаются функции и природные контуры влагалища, а ощущения обоих партнеров во время сексуального контакта становятся более яркими.

«Не менее популярна лабиопластика — операция по коррекции формы и размера половых губ. Она позволяет изменить внешний вид этой части тела, сделать ее более симметричной. В ходе процедуры хирург удаляет излишки кожи и придает малым половым губам более гармоничные контуры. Продолжительность операции — от 1 до 2 часов. Чаще она проходит под местной анестезией, а период восстановления занимает около двух-трех недель. Сейчас эта операция уже вошла в топ самых часто выполняемых во всем мире», — сообщил пластический хирург Евгений Лешунов.

Словом, благодаря пластической хирургии сегодня женщины могут не переживать, что появление ребенка плохо повлияют на их тело и интимную жизнь. И то, какими предстают перед публикой многие звезды буквально через пару месяцев после родов — лучшее тому подтверждение.

Восстановление после родов: пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, на что сегодня способна эстетическая медицина

← Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семье...

Ключевые слова: Евгений Лешунов

Количество просмотров: 637
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Голливудский фейслифтинг: пластический хирург Татьяна Романовская рассказала о своей авторской методике
Голливудский фейслифтинг: пластический хирург Татьяна Романовская рассказала о своей авторской методике
Всё, что нужно знать про липосакцию: пластический хирург Артем Коробов рассказал о стройности без забот
Известный пластический хирург Рустам Курманбаев рассказал, почему возникает вдовий горб и как его убрать
Ольга Бузова, Оксана Самойлова с семьей, Анастасия Герц и другие звезды на премии ЖАРА Media Awards Это была первая, в своем роде, церемония.
Задолго до пластики: Виктория Боня показала, как выглядела в 17 лет 43-летняя Вика Боня вот уже несколько недель не показывает свое лицо.
Звезда «Дома-2» Виктория Романец перевоплотилась в русалку 33-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец сейчас отдыхает на жарком курорте.
Алена Апина посетила светское мероприятие с повзрослевшей дочерью 59-летняя экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина в последнее время гораздо реже выходит в свет.
Ида Галич снялась в новой пикантной фотосессии Недавно 33-летняя блогерша Ида Галич брала аскезу на алкоголь и вредные продукты.
Лера Кудрявцева выложила фото с кардинально новой прической 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева на телевидении уже давно.
Наталья Штурм рассказала о необычных просьбах поклонников мужского пола 57-летняя певица Наталья Штурм часто удивляет поклонников неожиданными откровениями.
Певица Клава Кока ответила хейтерам, которые раскритиковали ее нового парня Несколько дней назад завершился показ реалити-шоу «Сердце Клавы».
Яна Кошкина пообщалась с журналистами о своей личной жизни 33-летняя Яна Кошкина недавно снялась в новом сериале Дарьи Мороз.
Мари Краймбрери обсудила личные вопросы в новом интервью с Идой Галич 31-летняя певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) пока еще не обрела спутника жизни и не вышла замуж.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.