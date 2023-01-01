Восстановление после родов: пластический хирург Евгений Лешунов рассказал, на что сегодня способна эстетическая медицина

Какие операции здесь применяются, зачем, и сколько времени потребуется на восстановление — рассказал Евгений Лешунов — пластический хирург, специалист по эстетической и реконструктивной хирургии, интимной пластике и anti-age медицине.
Абдоминопластика — одна из наиболее востребованных после родов процедур, позволяющая избавиться от избыточных жировых отложений и излишков кожи в зоне живота. С ее помощью можно вернуть фигуре стройность.
«Продолжительность операции — 3-5 часов. Хирург выполняет надрез в нижней части живота, удаляет избыток кожи и жировую ткань и затягивает мышцы. Восстановительный процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда дополнительно проводится липосакция», — рассказывает пластический хирург Евгений Лешунов.
Липосакция — это локальное удаление жировых отложений. Через микроразрезы под кожу вводятся небольшие трубочки, с помощью которых осуществляется «всасывание» жира. Продолжительность операции — 1-3 часа, период восстановления длится до нескольких недель. Все это время нужно носить компрессионное белье.
Еще одна популярная, по словам Евгения Лешунова, после родов и грудного вскармливания услуга — маммопластика. Это общее название целого комплекса процедур по коррекции груди. Операции с использованием имплантатов позволяют получить желаемую форму и объем, гармонизировать фигуру. Иногда выполняется липофилинг — извлечение собственного жира пациентки из одной части тела и перенос его в другую. Этим методом можно без применения искусственных материалов и с минимальными осложнениями улучшить контуры тела.
Мастопексия — процедура, направленная на подтяжку груди, позволяющая улучшить ее форму и повысить упругость.
«Также после родов женщинам иногда требуется уменьшение груди, поскольку она становится слишком объемной и причиняет неудобства. В ходе операции удаляются лишняя жировая и железистая ткань, за счет чего грудь приобретает более гармоничные пропорции», — рассказывает пластический хирург Евгений Лешунов.
Относительно новая и весьма востребованная послеродовая операция — вагинопластика. Так называют операцию по восстановлению и улучшению формы влагалища. Процедура показана при снижении мышечного тонуса. В ходе вагинопластики удаляются излишки слизистой оболочки вагины, окружающие мышцы «затягиваются». После операции восстанавливаются функции и природные контуры влагалища, а ощущения обоих партнеров во время сексуального контакта становятся более яркими.
«Не менее популярна лабиопластика — операция по коррекции формы и размера половых губ. Она позволяет изменить внешний вид этой части тела, сделать ее более симметричной. В ходе процедуры хирург удаляет излишки кожи и придает малым половым губам более гармоничные контуры. Продолжительность операции — от 1 до 2 часов. Чаще она проходит под местной анестезией, а период восстановления занимает около двух-трех недель. Сейчас эта операция уже вошла в топ самых часто выполняемых во всем мире», — сообщил пластический хирург Евгений Лешунов.
Словом, благодаря пластической хирургии сегодня женщины могут не переживать, что появление ребенка плохо повлияют на их тело и интимную жизнь. И то, какими предстают перед публикой многие звезды буквально через пару месяцев после родов — лучшее тому подтверждение.