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Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке

Вчера, 20:13
Недавно Александр Петров удивил всех своей женитьбой на девушке по имени Вика.

Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке
Ведь на тот момент публика думала, что он состоял в отношения со Стасей Милославской.

По признанию Петрова, отношения с его новой возлюбленной развивались стремительно. Предложение он сделал ей спустя несколько встреч и даже не успел к этому толком подготовиться.

Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке


"Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: „Слушай, выходи за меня замуж“. Она говорит: „Да, хорошо“. Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться. Вот и все. Это был абсолютно искренний, спокойный порыв, который превратился, наверное, в главное событие в жизни за много лет", - рассказал Петров в шоу "ОК на связи!".

Правда есть и другая информаци, согласно которой Александр и Вика уже около года были подписаны друг на друга в соцсетях, так что их знакомство трудно назвать случайным.

Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке

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Ключевые слова: julianews, Александр Петров

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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