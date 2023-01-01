Александр Петров рассказал, как сделал предложение своей девушке

Ведь на тот момент публика думала, что он состоял в отношения со Стасей Милославской.По признанию Петрова, отношения с его новой возлюбленной развивались стремительно. Предложение он сделал ей спустя несколько встреч и даже не успел к этому толком подготовиться."Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: „Слушай, выходи за меня замуж“. Она говорит: „Да, хорошо“. Я просто понял, что вот это надо делать сейчас. А завтра надо ехать жениться. Вот и все. Это был абсолютно искренний, спокойный порыв, который превратился, наверное, в главное событие в жизни за много лет", - рассказал Петров в шоу "ОК на связи!".Правда есть и другая информаци, согласно которой Александр и Вика уже около года были подписаны друг на друга в соцсетях, так что их знакомство трудно назвать случайным.