Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс

Сообщалось, что инициатором расставания стал фитнес-тренер, так как узнал об изменах певицы. Теперь он вышел на связь с подписчиками в социальной сети и подтвердил, что их брак окончен."После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего", - написал Асгари.Тем временем его знакомые раскрыли другие подробности их брака."Сэм считает, что она переспала по крайней мере с одним из сотрудников мужского пола, работающим у нее дома. Бритни находится в хрупком и гиперсексуализированном состоянии, и это способствовало принятию опасных решений, создающих риск для собственной безопасности", - сообщил инсайдер.Сообщается и о том, что Бритни нередко поднимала руку на супруга и даже однажды напала на него во сне, оставив под глазом синяк. Доходило до того, что в их драки приходилось вмешиваться службе безопасности.