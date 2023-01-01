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Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс

Сегодня, 13:28
Вчера СМИ облетела новость о том, что Бритни Спирс и Сэм Асгари разводятся спустя 14 месяцев брака.

Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс
Сообщалось, что инициатором расставания стал фитнес-тренер, так как узнал об изменах певицы. Теперь он вышел на связь с подписчиками в социальной сети и подтвердил, что их брак окончен.

Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс


"После шести лет любви и преданности друг другу мы с женой решили завершить наше совместное путешествие. Мы сохраним любовь и уважение, которые испытываем друг к другу, и я желаю ей всегда всего наилучшего", - написал Асгари.

Тем временем его знакомые раскрыли другие подробности их брака.

Сэм Асгари подтвердил новости о разводе с Бритни Спирс


"Сэм считает, что она переспала по крайней мере с одним из сотрудников мужского пола, работающим у нее дома. Бритни находится в хрупком и гиперсексуализированном состоянии, и это способствовало принятию опасных решений, создающих риск для собственной безопасности", - сообщил инсайдер.

Сообщается и о том, что Бритни нередко поднимала руку на супруга и даже однажды напала на него во сне, оставив под глазом синяк. Доходило до того, что в их драки приходилось вмешиваться службе безопасности.

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Ключевые слова: Бритни Спирс, Сэм Асгари, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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