Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин

Звезда сериала «Универ. Новая общага» занимается спортом и внимательно относится к питанию, поэтому часто хвастается плодами своих трудов, выкладывая пикантные фотографии на странице в социальных сетях.Однако следить только за собой актрисе, видимо, наскучило. Несколько дней назад Настасья обратилась к подписчикам личного блога и решила пройтись по внешности 40-летний людей.«Они как деды и бабки. Просто обратите внимание на их рацион, на их распорядок дня, во сколько они ложатся спать, что они едят и в каком количестве употребляют алкоголь», —поделилась своим мнением Самбурская.Актриса призвала поклонников заботиться о себе и начинать делать это нужно уже сейчас, ведь после 35 лет может быть поздно.«Это сказывается на лице. Поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость. Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — резюмировала звезда.Разумеется, такие речи Настасьи понравились далеко не всем. Фолловеры актрисы раскритиковали ее за грубость, поэтому публикацию она удалила.