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Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин

Сегодня, 13:08
36-летняя актриса Настасья Самбурская тщательно следит за своим телом и здоровьем.

Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин
Звезда сериала «Универ. Новая общага» занимается спортом и внимательно относится к питанию, поэтому часто хвастается плодами своих трудов, выкладывая пикантные фотографии на странице в социальных сетях.

Однако следить только за собой актрисе, видимо, наскучило. Несколько дней назад Настасья обратилась к подписчикам личного блога и решила пройтись по внешности 40-летний людей.

Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин


«Они как деды и бабки. Просто обратите внимание на их рацион, на их распорядок дня, во сколько они ложатся спать, что они едят и в каком количестве употребляют алкоголь», —поделилась своим мнением Самбурская.

Актриса призвала поклонников заботиться о себе и начинать делать это нужно уже сейчас, ведь после 35 лет может быть поздно.

Настасья Самбурская возмутилась внешнему виду 40-летних мужчин и женщин


«Это сказывается на лице. Поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость. Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — резюмировала звезда.

Разумеется, такие речи Настасьи понравились далеко не всем. Фолловеры актрисы раскритиковали ее за грубость, поэтому публикацию она удалила.

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Ключевые слова: Настасья Самбурская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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