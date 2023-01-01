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Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что была беременна во врем пластической операции

Сегодня, 19:07
Недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов сообщили, что ждут четвертого ребенка.

Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что была беременна во врем пластической операции
При этом модель находится уже на середине срока. Эта новость заставила удивиться тех, кто следит за жизнью супругов. Ведь в мае Анастасия сделала операцию по увеличению груди. После этого Костенко засыпали вопросами подписчики и представители СМИ.

Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что была беременна во врем пластической операции


"Благодаря гнусной и лживой акции я не смогла радоваться своему положению. Телефон разрывался от звонков и сообщений прокомментировать данную ситуацию", - высказалась Анастасия.

Анастасия Костенко опровергла слухи о том, что была беременна во врем пластической операции


Она поделилась видео с пластическим хирургом, который увеличил ей грудь. Мужчина заверил, что до хирургического вмешательства пациенты сдают анализы, в том числе и на беременность. А девушек, находящихся в положении, они оперировать не берутся. При этом, Мельников добавил, что если беременность наступила несколько дней назад и не была обнаружена, то процедура не вредит будущему ребенку.

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Костенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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