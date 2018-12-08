Русскую Барби Таню Тузову признали первой красавицей

Выбор был сделан экспертной комиссией, в которую входили представители международных конкурсов красоты, эксперты мирового уровня в области красоты и спорта, бизнеса, и организационный комитет ,,Мисс Звезда России"По мнению экспертов, Таня полностью соответствует критериям строгого отбора, и удостоена представлять Россию на одном из самых престижных конкурсов красоты в Мире ,,Miss Intercontinental"Конкурс пройдет в Филиппинах, где Русская красавица поборется за бриллиантовую корону, стоимостью 361 446 долларов США.Это самая дорогая корона из всех международных конкурсов красоты. Она состоит из 720 бриллиантов.Конкурентами Русской Барби станут 40 красавиц из разных стран мира. Девушки будут жить в самом дорогом отеле в Маниле, где каждый день будут проходить съемки, интервью и фотосессии. Конкурс будет транслироваться по всему миру. Тане предстоит нелегкая борьба. Но не даром говорят, что в России самые красивые девушки. Сама Таня с гордостью берет на себя эту ответственность. Таня просит поддержки у российских болельщиков и обещает с их помощью привезти России победу.