Эффект Лиззи Магуайер: почему новый камбэк Хилари Дафф важнее, чем кажется

В свои 38 лет Хилари Дафф напоминает человека, который успел прожить несколько жизней. Певица, актриса, успешный продюсер, дизайнер и парфюмер — список её регалий давно вышел за рамки привычного голливудского портфолио. Но главная её гордость скрыта от камер: Дафф — мама четверых детей. Младшей дочери, Таунс Медоу Бэйр, буквально на днях исполнилось два года, и это делает появление актрисы на карибских пляжах Южного Кайкоса манифестом новой женственности.
Съёмка, за которую отвечала известный фотограф Кэт Ирлин, лишена привычного для этого издания агрессивного глянца. При росте 1,57 метра Хилари не пытается казаться подиумной моделью. В кадре нет откровенных бикини или вызывающих поз. Вместо этого — сдержанные, выверенные силуэты купальников, подчеркивающие зрелую, естественную красоту тела, подарившего жизнь четверым детям.
В этой фотосессии чувствуется зрелость женщины, которой больше ничего не нужно доказывать. Пока критики рассуждают, достаточно ли смелыми были её образы, Дафф просто транслирует спокойную уверенность. Её дебют в Sports Illustrated — это не про пляжные тренды. Это история о том, как принимать свои тридцать восемь с достоинством, не оглядываясь на чужие ожидания.