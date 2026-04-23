Оксана Самойлова пожаловалась на отсутствие любви

«Даже за 17 лет, что мы были с Денисом, мне никто не нравился. И сейчас мне никто не нравится. Я думаю, это проклятие. Думаю, Джиган меня проклял, чтобы просто мне никто не нравился», — поделилась Самойлова, добавив в свою историю нотку мистики.
Похоже, Джиган в глазах Оксаны — то ли бывший муж, то ли магический злодей: был рядом — плохо, ушёл — всё равно виноват.
А вот у самого рэпера, кажется, дела на любовном фронте куда лучше. По крайней мере, Анна Седокова подогревает слухи о романе с ним: опубликовала совместное видео и лаконично подписала: «Счастье любит тишину».
Впрочем, Джиган слухи опровергает: «Не стоит выдавать желаемое за действительное», — остудил он пыл поклонников. Может, сердце артиста всё ещё принадлежит Оксане?