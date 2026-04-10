IOWA, Ева Польна, Therr Maitz готовятся выступать на крышах

Вчера, 13:58
Уже совсем скоро крыши в Самаре, Симферополе и Краснодаре превратятся в главные музыкальные площадки лета.

За 9 лет существования флагманского формата «Эфира» ROOF LIVE организаторы провели 132 концерта для 160 000 зрителей. В рамках проекта прошли десятки сольных выступлений звезд отечественной сцены, а инфраструктура позволила ощутить все прелести фестивальной атмосферы, не выезжая из города. И вот теперь фестиваль ROOF LIVE x АЛЬФА-БАНК 2026 возвращается с расширенной географией.

Продюсер Армен Геворкян уже объявил, что в этом году к площадке на крыше Аврора Молл в Самаре добавляются локации в ТРЦ «Галерея» в Краснодаре и ТРК «Центрум» в Симферополе.

- Мы последовательно расширяем географию проекта и формируем стандарт городских событий на высоте — с фестивальной атмосферой, продуманной инфраструктурой и вниманием к деталям. В прошлом сезоне на самарскую крышу уже выходили: Линда, «Моя Мишель» и Найк Борзов, а публика принимала их невероятно тепло. В этот раз программа станет еще шире. Это лишь первая волна лайнапа, мы готовим сюрпризы, обещаю, лето 2026 запомнится!

Как уже стало известно, в новом сезоне зрители смогут спеть трогательные и экспрессивные песни IOWA, насладиться интеллигентной поп-музыкой от харизматичной Евы Польны и услышать музыкальные эксперименты без ориентации на мейнстрим от Therr Maitz. Провокационный стиль Найка Борзова позволит погрузиться в психоделические баллады, а предаться танцевальной меланхолии зрители смогут с группой «Моя Мишель». Для любителей мрачной поэтичности и глубокого психологизма выступит Дельфин, для ценителей честных текстов и саморефлексии – «Три Дня Дождя». Зрителей ждет саркастичный и узнаваемый стиль группы «Градусы», а «Гудтаймс» зарядят панк-роковой энергией и гаражной прямотой.

А вот в Самаре у сезона будет своя особая нота: на крыше Аврора Молл выступят классики ленинградского рок-н-ролла — группа «Браво». Их песни давно стали частью культурного кода, который узнается с первых аккордов, и в этом лайнапе они станут тем самым живым и по-летнему свободным акцентом.

Ключевые слова: ROOF LIVE x АЛЬФА-БАНК 2026

Количество просмотров: 1 248
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

