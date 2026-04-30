Острые скулы, впалые глаза и эффект «уставшей» кожи: новый образ Оливии Уайлд расстроил её поклонников

Её недавнее появление на пресс-подходе 69-го Международного кинофестиваля, который проходил в кинотеатре Castro в Сан-Франциско (США), откровенно удивило.
Во-первых, она отказалась от привычного гламурного образа в пользу белой хлопковой футболки. Образ дополняли прическа «мальвинка», нюдовая помада и подведенные черным карандашом глаза.
А во-вторых, напрочь исчезли её сияющие формы. Вместо привычного лоска фанаты разглядели «слишком хрупкий» силуэт и черты, которые трудно узнать с первого взгляда. И теперь, поклонники уверены, что Оливия принесла свою красоту в жертву самому модному и опасному тренду Голливуда.
У этого бьюти-феномена уже появилось хлесткое название — «оземпиковое лицо» и его приметы стали новым кошмаром светских див: пугающе острые скулы, впалые глаза и эффект «уставшей» кожи.
Так что, есть все основания подозревать, что актриса переусердствовала с «магическим» эликсиром стройности для диабетиков, который уже превратил красные дорожки в парад экстремальной худобы.