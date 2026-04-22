Максим Обушенков: «Если раньше к стоматологу приходили с проблемой, то сейчас, чтобы ее предотвратить»

Еще несколько лет назад уход за полостью рта ограничивался базовыми средствами, а сегодня растет спрос на более комплексные решения – от ирригаторов до специализированных аксессуаров. Revyline прошел путь от точечного продукта к экосистеме и стал брендом, который задает новую норму потребления. О трансформации потребительских привычек и формировании продуктовой экосистемы, а так же о том, как Revyline сформировал рынок комплексной гигиены полости рта в России и за рубежом Максим Обушенков рассказал в своем интервью.– К моменту запуска у нас уже было более пяти лет опыта в сфере гигиены полости рта. Я начал заниматься бизнесом еще на четвертом курсе медицинского университета параллельно с обучением на стоматолога, поэтому понимание рынка формировалось одновременно с клинической практикой. К 2013 году мы уже хорошо ориентировались в его структуре, видели ограничения и незакрытые потребности как со стороны пациентов, так и со стороны врачей. Логичным шагом стало создание собственного продукта.Первой категорией стали бальзамы для ирригаторов – специальные растворы, усиливающие эффект очищения. Дальше мы начали постепенно расширять ассортимент. Однако в процессе стало очевидно, что даже при использовании этих средств уход за полостью рта остается неполным. Необходимо сочетание базовых и дополнительных средств.Так мы перешли к формированию комплексной линейки: различные типы щеток, пасты, дополнительные средства ухода. Сегодня Revyline – это выстроенная экосистема, где каждый продукт решает конкретную задачу и дополняет остальные.– Основу ассортимента составляют ирригаторы, электрические и мануальные щетки, зубные пасты и ополаскиватели. Есть и более специализированные продукты, например монопучковые щетки, ершики, зубные нити, скребки для языка. При этом весь ассортимент структурирован и понятен: он закрывает разные задачи ухода.– Мы опираемся не столько на рыночный спрос, сколько на реальные проблемы. Как врач я регулярно сталкиваюсь с типичными ошибками в гигиене у пациентов и понимаю, где необходимо дополнительное решение. Дальше важно правильно объяснить потребителю роль того или иного продукта для решения конкретной задачи в уходе за полостью рта.– Скорее это инструмент работы с пользовательским поведением. Ведь многие воспринимают чистку зубов как формальность, некую рутину и не уделяют ей достаточно внимания. А вкусовые решения повышают вовлеченность, особенно у молодой аудитории, и тем самым влияют на качество ухода. При этом основой продукта остается формула и доказанная эффективность.– Можем ли мы сегодня говорить о сдвиге интереса аудитории в сторону профилактики?– Да, и этот сдвиг уже очевиден. Сегодня пользователь более информированный и требовательный: он хочет понимать, как работает продукт и какой результат он дает. И это радует. К примеру, если раньше к стоматологу чаще приходили с проблемой, то сейчас приходят, чтобы ее предотвратить. Это меняет и рынок: растет спрос на комплексные решения и на экспертную поддержку.Мы усиливаем образовательное направление, работаем с медицинским сообществом и формируем контент, который помогает пользователю выстроить системный уход. В результате люди начинают более осознанно выбирать средства для гигиены полости рта и, что не менее важно, использовать их на регулярной основе.