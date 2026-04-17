«Главное не выходить за рамки»: топ-модель Алессандра Амбросио и в 45 находится в отличной форме

17.04.26 / 13:45
Она начала свою карьеру в 12 лет, когда она поступила на модельные курсы.

В 15 она одержала победу в национальном конкурсе Elite Model Look, а в 20 приняла участие в шоу-показе Victoria’s Secret, став их «ангелом» на долгие годы.

К 45 она так и не вышла замуж, но родила двоих детей, сохранив при этом отличную форму. Как признается сама Алессандра – в ее рационе всегда есть место темному шоколаду, бокалу вина и даже кексу с чаем, но главное не выходить за рамки, сочетая хорошее питание с регулярными тренировками.

Её одной из последних больших работ стала фотосессия для коллекции Lavarice Swimwear на март-апрель 2026 года. На первый взгляд могло показаться, что это какая-то архивная съемка, но это не так. Бразильская красотка по-прежнему в строю и может дать фору молодым.

Каждое утро она просыпается в 7:30 и начинает день с завтрака из яиц, английских маффинов, свежих фруктов и кофе.

Затем тренировка в зале или на занятии пилатесом и протеиновый коктейль с низким содержанием сахара, в который добавляет овощи и фрукты.
Среди дня небольшие перекусы энергетическими батончиками с семенами чиа, орехами и фруктами, а на обед салат с курицей или рыбой. А вот гастрономические удовольствия модель оставляет на ужин. Тут может быть жареная рыба или бразильское барбекю с мясом и овощами. А в качестве десерта может быть морковный пирог с шоколадной глазурью.

Так что, никаких жестких ограничений.

