Белое сияние vs Красный перформанс: VOICE выбирает лучшие выходы на премии «Женщина года — 2026»

И она в очередной раз доказала: светская Москва не просто посещает мероприятия, она создает историю моды здесь и сейчас. Пока эксперты обсуждали номинации, редакция VOICE не могла оторвать глаз от красной дорожки. В центре внимания оказались две героини вечера, чей модный поединок стал главным визуальным событием мероприятия: Иветта Меджитова и Полина Диброва.Если кто и знает, как приручить total white, то это Иветта Меджитова. Иветта сделала ставку на сложносочиненное белое платье. Верх платья — ажурный корсет — напоминал тончайший графический рисунок, идеально подчеркивающий хрупкость и статность обладательницы. Струящаяся юбка необычного кроя создавала динамику при каждом шаге, а финальным аккордом стало белоснежное меховое манто. Текстурный контраст мягкого меха и четких линий корсета превратил образ в эталон high fashion. Это было чисто, дорого и абсолютно безупречно — образ, сошедший с обложки нашего самого смелого выпуска.В противоположном углу модного ринга — Полина Диброва, Полина выбрала алое платье-манифест, которое невозможно было не заметить даже с последнего ряда зала.Главный акцент — гипертрофированные рукава из страусиных перьев, которые жили своей жизнью, создавая эффект движения даже в статике. Смелый разрез добавил образу перчинки, превратив выход Полины в настоящий арт-перформанс. Это тот редкий случай, когда театральность не перегружает, а подчеркивает уверенность в себе. Образ, который не просто просит внимания, а доминирует в пространстве.VOICE отметил, что несмотря на полярность стилей, девушки попали в идеальную «визуальную формулу» вечера. Белый образ Иветты стал гимном благородству, тонкой графике и статусу. Красный выход Полины — одой дерзости, характеру и объему.Разные цвета, разные темпераменты, но один и тот же результат: Иветта Меджитова и Полина Диброва заслуженно забирают наш приз за самые эффектные и профессионально выстроенные образы этой светской недели.