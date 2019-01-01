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Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа

Сегодня, 10:37
Не так давно в одном из московских ресторанов GABI представила клип на песню «Заберу, записанную в дуэте с музыкальным продюсером Стрельцовым.

Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа
Российские слушатели узнали GABI под именем Габриэлла. В свое время она стала обладателем титула «Лучший голос Рио-де-Жанейро», в 2010 году она вышла в финал конкурса «Новая волна», а в 2015 приняла участие в популярном шоу «Голос», где с успехом выступила в команде Басты.

А сейчас она выступила еще и в роли режиссера клипа. На его презентации она призналась, что вложила в этот клип свою душу.
- Безусловно, я довольна результатом и очень всем благодарна. Надеюсь, что впереди песню ждет большой успех и она обязательно найдет своих слушателей, - призналась певица.

Стоит добавить, что в клипе GABI продемонстрировала не только свои вокальные и режиссерские таланты, но и свое прекрасное тело в нижнем белье.



Что касается презентации клипа, то гостям вечера, среди которых были замечены Artik & Asti, Виталий Гогунский, Макс Постельный (Плазма), Мишель Серова, Andy Darling, Федя, Kartashow, Orlove, Лоя, Ольга Жук и другие представители шоу-бизнеса, артистка исполнила самые яркие композиции из своего репертуара, в том числе и новый трек.

Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа


— Мне очень понравилось то, как прошла презентация — царила прекрасная атмосфера. Собралось много моих близких друзей и просто людей, с которыми приятно проводить время вместе. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от презентации. Все прошло именно так, как я хотела — даже немного лучше.

Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа


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Ключевые слова: GABI, GABI feat СТРЕЛЬЦОВ - ЗАБЕРУ, слушать онлайн

Количество просмотров: 988
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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