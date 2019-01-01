Бразильская певица GABI собрала друзей на презентацию своего горячего клипа

Российские слушатели узнали GABI под именем Габриэлла. В свое время она стала обладателем титула «Лучший голос Рио-де-Жанейро», в 2010 году она вышла в финал конкурса «Новая волна», а в 2015 приняла участие в популярном шоу «Голос», где с успехом выступила в команде Басты.А сейчас она выступила еще и в роли режиссера клипа. На его презентации она призналась, что вложила в этот клип свою душу.- Безусловно, я довольна результатом и очень всем благодарна. Надеюсь, что впереди песню ждет большой успех и она обязательно найдет своих слушателей, - призналась певица.Стоит добавить, что в клипе GABI продемонстрировала не только свои вокальные и режиссерские таланты, но и свое прекрасное тело в нижнем белье.Что касается презентации клипа, то гостям вечера, среди которых были замечены Artik & Asti, Виталий Гогунский, Макс Постельный (Плазма), Мишель Серова, Andy Darling, Федя, Kartashow, Orlove, Лоя, Ольга Жук и другие представители шоу-бизнеса, артистка исполнила самые яркие композиции из своего репертуара, в том числе и новый трек.— Мне очень понравилось то, как прошла презентация — царила прекрасная атмосфера. Собралось много моих близких друзей и просто людей, с которыми приятно проводить время вместе. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от презентации. Все прошло именно так, как я хотела — даже немного лучше.