Лайма Вайкуле пытается вылечиться к своему фестивалю

Певица подхватила серьезный вирус, из-за чего слегла и находится на больничном.«Подхватила в самолете какой-то опасный вирус, – рассказала Лайма журналистам. – Температура, слабость, кашель... Сейчас пью антибиотики, стараюсь сильно не нагружать себя, чтобы как можно скорее выздороветь».Из-за плохого самочувствия были отменены репетиции к музыкальному фестивалю "Рандеву", который Вайкуле проводит в Юрмале уже третий год подряд. На фестивале выступят большое количество отечественных звезд.«Я пригласила только тех, кого действительно хочу видеть, – поведала Лайма. – Репетируем, кстати, прямо у меня дома, атмосфера всегда прекрасная, почти семейная, в перерывах пьем чай, общаемся».Желаю певице поскорее выздороветь и снова радовать поклонников своим творчеством!