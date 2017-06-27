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Лайма Вайкуле пытается вылечиться к своему фестивалю

Сегодня, 11:57
Недавно стало известно о том, что популярная певица Лайма Вайкуле была вынуждена пересмотреть свой рабочий график.

Лайма Вайкуле пытается вылечиться к своему фестивалю
Певица подхватила серьезный вирус, из-за чего слегла и находится на больничном.

«Подхватила в самолете какой-то опасный вирус, – рассказала Лайма журналистам. – Температура, слабость, кашель... Сейчас пью антибиотики, стараюсь сильно не нагружать себя, чтобы как можно скорее выздороветь».

Из-за плохого самочувствия были отменены репетиции к музыкальному фестивалю "Рандеву", который Вайкуле проводит в Юрмале уже третий год подряд. На фестивале выступят большое количество отечественных звезд.

Лайма Вайкуле пытается вылечиться к своему фестивалю


«Я пригласила только тех, кого действительно хочу видеть, – поведала Лайма. – Репетируем, кстати, прямо у меня дома, атмосфера всегда прекрасная, почти семейная, в перерывах пьем чай, общаемся».

Желаю певице поскорее выздороветь и снова радовать поклонников своим творчеством!

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Ключевые слова: Лайма Вайкуле

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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