Певица BOYKO: "Бойкий" шаг в шоу-бизнес

Телевизионные музыкальные конкурсы. Их сейчас столько, глаза разбегаются : «Голос», «Песни», «Главная сцена», «Фабрика звезд». И еще многие, многие…Для зрителя-развлечение , а вот для многих участников-сломанные судьбы. Вы сами не задавали себе вопрос: а куда исчезают все эти многочисленные конкурсанты, когда проект закрывается? Раньше они каждый вечер мелькали на экране, а сейчас о них не пишут и не говорят.Не будем называть причины, по которым все так происходит. Их очень много. Но факт остается фактом: музыкальные конкурсы перестали рождать настоящих звезд. Выстреливают после них единицы, хотя принимают участие в проектах насколько сотен вокалистов.Юлии Бойко, молодой певице из маленького города Шарья, что под Костромой, повезло. Она вытащила счастливый билет. И сейчас во всю готова покорять российский шоу бизнес. Но обо всем Юлия расскажет сама.