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Певица BOYKO: "Бойкий" шаг в шоу-бизнес

Вчера, 17:25
Телевизионные музыкальные конкурсы. Их сейчас столько, глаза разбегаются : «Голос», «Песни», «Главная сцена», «Фабрика звезд». И еще многие, многие…

Певица BOYKO: "Бойкий" шаг в шоу-бизнес
Телевизионные музыкальные конкурсы. Их сейчас столько, глаза разбегаются : «Голос», «Песни», «Главная сцена», «Фабрика звезд». И еще многие, многие…

Певица BOYKO: "Бойкий" шаг в шоу-бизнес


Для зрителя-развлечение , а вот для многих участников-сломанные судьбы. Вы сами не задавали себе вопрос: а куда исчезают все эти многочисленные конкурсанты, когда проект закрывается? Раньше они каждый вечер мелькали на экране, а сейчас о них не пишут и не говорят.

Не будем называть причины, по которым все так происходит. Их очень много. Но факт остается фактом: музыкальные конкурсы перестали рождать настоящих звезд. Выстреливают после них единицы, хотя принимают участие в проектах насколько сотен вокалистов.
Юлии Бойко, молодой певице из маленького города Шарья, что под Костромой, повезло. Она вытащила счастливый билет. И сейчас во всю готова покорять российский шоу бизнес. Но обо всем Юлия расскажет сама.

- Юлия, в каких телевизионных проектах ты участвовала?

-Их было много! Все началось с проекта «Битва хоров»(канал РТР) , куда мне удалось попасть и активно поработать под руководством певицы Максим. Позже- прорвалась на проект «Главная сцена»(канал РТР), где дошла до финала. А совсем недавно стала финалисткой на проекте «Успех» (канала СТС).


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Ключевые слова: Юлия Бойко, BOYKO

Количество просмотров: 2 717
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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