Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте

Артистка любит демонстрировать достоинства своей аппетитной фигуры, облачаясь в весьма провокационные наряды.Недавно Клавдия опубликовала в своем блоге новые горячие снимки с теннисного корта. Певица позировала в соблазнительном бикини белого цвета, которое подчеркнуло ее подтянутые формы. К своему наряду девушка добавила солнцезащитные очки.«Лето подходит к концу и мои фотки с отпуска тоже», – подписала она серию фотографий.Разумеется, поклонники Клавы не смогли пройти мимо ее новых снимков. В комментариях артистке сделали множество комплиментов, отдельно отметив ее «сочную» фигуру: «Ты, как дорогое вино, с годами становишься только лучше!», «Какая красивая», «Словно трусики зажевало», «Ого, какая фигурка».Кстати, вчера состоялась премьера нового шоу с участием Клавы Коки - «Сердце Клавы». В своем блоге певица уже призналась поклонникам, что нашла свою любовь на реалити, но по понятным причинам пока не может раскрыть личность избранника.