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Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте

Сегодня, 11:18
27-летняя певица Клава Кока (Клавдия Высокова) достаточно часто радует поклонников новыми фото.

Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте
Артистка любит демонстрировать достоинства своей аппетитной фигуры, облачаясь в весьма провокационные наряды.

Недавно Клавдия опубликовала в своем блоге новые горячие снимки с теннисного корта. Певица позировала в соблазнительном бикини белого цвета, которое подчеркнуло ее подтянутые формы. К своему наряду девушка добавила солнцезащитные очки.

Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте


«Лето подходит к концу и мои фотки с отпуска тоже», – подписала она серию фотографий.

Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте


Разумеется, поклонники Клавы не смогли пройти мимо ее новых снимков. В комментариях артистке сделали множество комплиментов, отдельно отметив ее «сочную» фигуру: «Ты, как дорогое вино, с годами становишься только лучше!», «Какая красивая», «Словно трусики зажевало», «Ого, какая фигурка».

Клава Кока приняла участие в чувственной фотосессии на теннисном корте


Кстати, вчера состоялась премьера нового шоу с участием Клавы Коки - «Сердце Клавы». В своем блоге певица уже призналась поклонникам, что нашла свою любовь на реалити, но по понятным причинам пока не может раскрыть личность избранника.

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Ключевые слова: Клава Кока, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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