Звёзды.ru
Музыка
Ньюс Проза События Мода Бьюти Фигура Любовь Дом Проблемы Интервью Фото Досье

Добавить в закладки

Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях

26.02.26 / 16:51
Правда, с небольшой оговоркой.

Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях
Во время интервью для французского Vogue у неё спросили задумывается ли она о детях после достижения 30 лет. На что модель ответила: «Да, конечно. Я хочу завести детей, но не сразу». Правда не уточнила – сразу после чего. Сразу после секса или сразу после замужества.

Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Будем считать, что сразу после замужества. До этого у неё были отношения с баскетболистом Девином Букером и музыкантом Bad Bunny, а сейчас ходят слухи о её романе с 48-летним бизнесменом Беном Горхемом.

Но, в любом случае, к детям это пока не имеет никакого отношения, поскольку, как рассказала сама Кендалл, сейчас она слишком занята и не уверена, что сможет уделять им достаточно времени.

Видимо, придется подождать тех времен, когда её тело перестанет быть интересно фотографам и её перестанут звать на модные показы.

Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях


Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях






← Это разжигает во мне глубокую страсть:...

Ключевые слова: Кендалл Дженнер

Количество просмотров: 1 521
Автор: Lili

Автор фото: скрин

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Кендалл Дженнер и Bad Bunny приняли участие в совместной модной съемке
Кендалл Дженнер рассказала, почему у нее нет детей
Кендалл Дженнер встречается со спортсменом
Кендалл Дженнер примеряет купальники на страницах Vogue
Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях Правда, с небольшой оговоркой.
Это разжигает во мне глубокую страсть: Хейли Бибер стала главной героиней австралийского Vogue Недавняя поездка Хейли в Австралию не прошла незамеченной.
Айза вышла замуж по рекомендации астролога В минувшие выходные Айза в третий раз сочеталась законным браком.
Светлана Анисимова: «64 ГРАНИ – это больше, чем просто глянцевый журнал!» В центре Москвы состоялась презентация глянцевого журнала «64 ГРАНИ».
Пэрис Хилтон вновь вышла замуж. Ну, почти У Пэрис всегда была богатой на события жизнь.
Джессика Альба и её молодой бойфренд проводят время на пляжах Майами Когда-то Джессика уверяла, что любит мужчин гораздо старше себя.
Плохая кожа лица Марго Робби стала поводом для обсуждения в сети С самого начала тура к Марго приковано особое внимание.
Сидни Суини примерила образ Мэрилин Монро, а Джулия Фокс Бьянки Цензори У каждого свои кумиры и это нормально.
Обложка в Cosmopolitan и распродажа коллекции SYRN за несколько часов: Сидни Суини утерла нос хейтерам Последние недели стали для актрисы очень успешными.
Марго Робби покоряет Лондон в сексуальном винтажном образе от Джона Гальяно Промо тур «Грозового перевала» продолжается.
© 2004-2026 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.