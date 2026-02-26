Кендалл Дженнер призналась, что задумывается о детях

Во время интервью для французского Vogue у неё спросили задумывается ли она о детях после достижения 30 лет. На что модель ответила: «Да, конечно. Я хочу завести детей, но не сразу». Правда не уточнила – сразу после чего. Сразу после секса или сразу после замужества.Будем считать, что сразу после замужества. До этого у неё были отношения с баскетболистом Девином Букером и музыкантом Bad Bunny, а сейчас ходят слухи о её романе с 48-летним бизнесменом Беном Горхемом.Но, в любом случае, к детям это пока не имеет никакого отношения, поскольку, как рассказала сама Кендалл, сейчас она слишком занята и не уверена, что сможет уделять им достаточно времени.Видимо, придется подождать тех времен, когда её тело перестанет быть интересно фотографам и её перестанут звать на модные показы.