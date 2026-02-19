В новой рекламной кампании Intimissimi дуэт Хайди и Лени Клум сменился на Лени и Хайди

В новом сезоне рекламной кампании Intimissimi они опять всем доказали, что семейные узы – это нечто большее, чем просто генетика! Стоило Лени перейти из подростковых забав во взрослую жизнь (случилось это, как говорится, "досрочно"!), как её звездная мама тут же нашла способ заключить с ней контракт, превратив их в настоящую "бельевую" династию. И вот уже который год подряд этот дуэт радует нас, представляя последние творения бренда.Сегодня Лени – уже 21-летняя красавица, и кажется, Хайди мудро решает немного отойти в тень, уступая сцену своей наследнице. Теперь это не Хайди и Лени, а, скорее, Лени и её блистательная мама!Хотя обычно такие фотосессии приурочены к рождественским праздникам или Дню всех влюблённых, в этот раз, похоже, календарь решил устроить нам сюрприз. Ну что ж, будем считать, что это такой шикарный предпраздничный подарок к 8 Марта!