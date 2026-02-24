Звёзды.ru
Это разжигает во мне глубокую страсть: Хейли Бибер стала главной героиней австралийского Vogue

24.02.26 / 13:53
Недавняя поездка Хейли в Австралию не прошла незамеченной.

Во-первых, она побывала в Сиднее на открытии первого официального стора Rhode и это было основной целью поездки.
Во-вторых, она попала на австралийскую премьеру «Грозового перевала», где позировала вместе с Марго Робби.
И, в-третьих, украсила обложку местного Vogue.

Помимо большой фотосессии, где Бибер предстала в образах от Mugler, Blumarine, Tom Ford, Versace, Jean Paul Gaultier, Gucci и других именитых брендов она дала большое интервью, рассказав о том, что сейчас происходит в её семье.

Слухи уже не раз разводили её с Джастином, уверяя, что их отношения уже не те, что были раньше, но Хейли опровергла все эти домыслы, заявив, что чувствует себя наиболее счастливой, как раз тогда, когда находится со своей семьей, с мужем и сыном.

- Именно тогда я чувствую себя наиболее цельной — когда мы вместе. Но я также испытываю огромную страсть к тому, что могу делать, что люблю, знакомиться с новыми людьми, работать над Rhode. Это то, что приносит мне огромное удовлетворение и разжигает во мне глубокую страсть. И то, и другое стало для меня настоящим благословением, - подчеркнула она.

А еще, Хейли дала понять, что готова к рождению еще одного ребенка, но не сейчас.

Хейли Бибер

Автор: Lili

