Это разжигает во мне глубокую страсть: Хейли Бибер стала главной героиней австралийского Vogue

Во-первых, она побывала в Сиднее на открытии первого официального стора Rhode и это было основной целью поездки.Во-вторых, она попала на австралийскую премьеру «Грозового перевала», где позировала вместе с Марго Робби.И, в-третьих, украсила обложку местного Vogue.Помимо большой фотосессии, где Бибер предстала в образах от Mugler, Blumarine, Tom Ford, Versace, Jean Paul Gaultier, Gucci и других именитых брендов она дала большое интервью, рассказав о том, что сейчас происходит в её семье.Слухи уже не раз разводили её с Джастином, уверяя, что их отношения уже не те, что были раньше, но Хейли опровергла все эти домыслы, заявив, что чувствует себя наиболее счастливой, как раз тогда, когда находится со своей семьей, с мужем и сыном.- Именно тогда я чувствую себя наиболее цельной — когда мы вместе. Но я также испытываю огромную страсть к тому, что могу делать, что люблю, знакомиться с новыми людьми, работать над Rhode. Это то, что приносит мне огромное удовлетворение и разжигает во мне глубокую страсть. И то, и другое стало для меня настоящим благословением, - подчеркнула она.А еще, Хейли дала понять, что готова к рождению еще одного ребенка, но не сейчас.