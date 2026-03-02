Звёзды.ru
Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной

02.03.26 / 15:45
Никогда не говори никогда!

С тех пор, как почти 30 лет назад Деми Мур сыграла в фильме «Солдат Джейн», где она побрилась наголо, её видели исключительно с длинными волосами. Более того, в конце прошлого года она, в одном из интервью, рассуждая о своей прическе, она говорила, что ей чуждо устоявшееся мнение о том, что по достижении определенного возраста женщинам на стоит носить длинные распущенные волосы. Деми уверена, что это десексуализирует женщин и сама она на это никогда не поддастся. И вот актриса прилетает в Милан на первый показа Демны Гвасалии для Gucci с взъерошенным боб-каре.

Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной


Как рассказала её стилист Дмитриса Джаннетоса, ему очень хотелось подчеркнуть прекрасную индивидуальность Деми, сделать её прическу дерзкой, непринужденной и современной. В результате пришлось укротить её волосы на 56 сантиметров и, похоже, что Деми приняла такую кардинальную смену имиджа.

Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной


Но только на прическе преображение Деми Мур не закончилось.

Во-первых, как отметили абсолютно все, актриса стала еще стройнее, чем была.

И, во-вторых, её привычный женственный образ изменился до неузнаваемости. Перед камерами она предстала в черной кожаной куртке и узких брюках в тон, дополнив свой тотал-блэк классической черной сумкой и солнцезащитными очками-щитками.

Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной


В сети уже шутят, что если бы не чихуахуа Пилаф, то, возможно, Деми Мур могла остаться неузнанной совсем.

Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной


