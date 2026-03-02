Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной

Как рассказала её стилист Дмитриса Джаннетоса, ему очень хотелось подчеркнуть прекрасную индивидуальность Деми, сделать её прическу дерзкой, непринужденной и современной. В результате пришлось укротить её волосы на 56 сантиметров и, похоже, что Деми приняла такую кардинальную смену имиджа.
Но только на прическе преображение Деми Мур не закончилось.
Во-первых, как отметили абсолютно все, актриса стала еще стройнее, чем была.
И, во-вторых, её привычный женственный образ изменился до неузнаваемости. Перед камерами она предстала в черной кожаной куртке и узких брюках в тон, дополнив свой тотал-блэк классической черной сумкой и солнцезащитными очками-щитками.
В сети уже шутят, что если бы не чихуахуа Пилаф, то, возможно, Деми Мур могла остаться неузнанной совсем.