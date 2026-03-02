Кардинально сменившая образ Деми Мур, рисковала остаться неузнанной

С тех пор, как почти 30 лет назад Деми Мур сыграла в фильме «Солдат Джейн», где она побрилась наголо, её видели исключительно с длинными волосами. Более того, в конце прошлого года она, в одном из интервью, рассуждая о своей прическе, она говорила, что ей чуждо устоявшееся мнение о том, что по достижении определенного возраста женщинам на стоит носить длинные распущенные волосы. Деми уверена, что это десексуализирует женщин и сама она на это никогда не поддастся. И вот актриса прилетает в Милан на первый показа Демны Гвасалии для Gucci с взъерошенным боб-каре.Как рассказала её стилист Дмитриса Джаннетоса, ему очень хотелось подчеркнуть прекрасную индивидуальность Деми, сделать её прическу дерзкой, непринужденной и современной. В результате пришлось укротить её волосы на 56 сантиметров и, похоже, что Деми приняла такую кардинальную смену имиджа.Но только на прическе преображение Деми Мур не закончилось.Во-первых, как отметили абсолютно все, актриса стала еще стройнее, чем была.И, во-вторых, её привычный женственный образ изменился до неузнаваемости. Перед камерами она предстала в черной кожаной куртке и узких брюках в тон, дополнив свой тотал-блэк классической черной сумкой и солнцезащитными очками-щитками.В сети уже шутят, что если бы не чихуахуа Пилаф, то, возможно, Деми Мур могла остаться неузнанной совсем.