Невеста София Казакова рассказала, почему не хочет детей

В своем Инстаграм София оставила пост:
"Как можно быстрее выйти замуж и родить детей никогда не было главной целью моей жизни, я считаю, что женщина гораздо более функциональное создание, тем более в современных реалиях. Безусловно, продолжение рода является женским предназначением, но это не значит, что оно одно единственное. Женщина, которая зациклена только лишь на семье, быте, воспитании детей, может стать неинтересной для своего мужчины, потерять себя как личность. Поэтому важно развиваться, иметь свои увлечения, свою точку зрения, а для этого нужен кругозор, который нужно постоянно расширять.
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Однако я уверена, что девушка, яро отрицающая желание выйти замуж, все-таки немного лукавит, ну или сама ещё не осознала того, что на самом деле хочет)) И когда достойный и любимый мужчина сделает предложение, она будет самой счастливой, и всем побежит рассказывать, что она теперь невеста. А ещё замуж надо хотеть не просто, а за конкретного мужчину. Об этом многие забывают. И не жениться, потому что «уже пора», «он хороший семьянин», «лучше не найду», «мы давно вместе» и тд. Скорее всего, такой брак рано или поздно распадётся.
Последние недели в роли невесты натолкнули на такие мысли. Можете не соглашаться, я не психолог, и не претендую".
Кстати, предложение от Леонида София получила 11 марта 2018 года через два года после знакомства.
Вот, что пишет об этом дне девушка:
"Да-да-да, я невеста лучшего в мире мужчины @maloletoff. Для тех, кто любит ваниль, рассказываю: уже на третью нашу с Лёней встречу он с полной уверенностью заявил, что я стану его женой, а в течение первой пары месяцев мы придумали имена для будущих детей. Но..потом так увлеклись друг другом, что прошло ещё почти 2 года перед тем, как я получила долгожданное предложение)) И, знаете, все вовремя. Кстати, свадьбу мы планируем отмечать не в России, без шумных застольев и многочисленной родни. Это событие , в первую очередь, для нас двоих. П.С. парни, расходимся".
И при всей своей природной красоте, София не скрывает, что использует много фильтров для редактирования фотографий:
"Решила в одном посте собрать для вас всю самую необходимую информацию по приложениям, которые я использую для Инстаграма.
1) Snapseed (люблю увеличивать резкость, детали, а ещё пользуюсь функцией «выборочная коррекция», делая фон насыщенным и ярким или наоборот.
2) Facetune (куда ж без него? Сгладить лицо, выделить глаза и важные детали в одежде, высветлить фон-mustdo. Только важно соблюдать меру)
3) VSCO (добавляю резкость, зернистость, в ещё по желанию накладываю любимые фильтры: а5, с4, а8, с7, с8, с9.
4) Lightroom (полюбила это приложение за мощные инструменты коррекции цвета)
5) IMovie (все видео монтирую там. Насколько вам известно, iMovie позволяет работать только с горизонтальными видео, но мне в последнее время нравятся вертикальные, поэтому выходим из положения следующим образом: скачиваем программу «Перевернуть видео», используем ее по своему прямому назначению, спокойно монтируем видос в IMovie, правда может затечь шея)), сохраняем и снова переворачиваем обратно! Видео готово! Я всегда накладываю купленную в ITunes музыку, поэтому, когда удаляют видео за нарушение авторских прав, я обжалую, поэтому всегда возвращают.
6) Программа, которая позволяет заливать лайв фото-Motion Stills. Она чудесным образом делает из фотки короткое видео, которое можно залить в сториз или даже в ленту, если оно гипер-о...нно)
7) Ну это уже только ленивый не знает: приложение с блёстками - Киракира+! Причём после обновления проги теперь можно наложить эффект мерцания на уже существующее видео)
8)Приложение, которое делает фото текучим: воду, небо, зрачок глаза, волосы-это все Plotagraph. Вот основное! Можно, конечно, использовать ещё Chromic ддя видео (эффекты), Camly или Afterlight для фото,
но не забывайте о том, что обработка должна улучшать качество фото, а не наоборот с вас лайк ".
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