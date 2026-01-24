Звёзды.ru
Обложка в Cosmopolitan и распродажа коллекции SYRN за несколько часов: Сидни Суини утерла нос недоброжелателям

Вчера, 12:57
Последние недели стали для актрисы очень успешными.

После скандальной рекламы, где Сидни нахваливала свои «хорошие гены», обрадованные хейтеры, получив повод для разговоров, наперебой принялись «отменять» Сидни, а кое кто из её коллег даже не захотел вместе с ней ездить в промо тур, нашумевшего сериала. Но у Суини были другие планы.

Некоторое время назад её интервью и фотосессия появилась в журнале Cosmopolitan, чей главный редактор, похоже, не разделял идею отмены актрисы. Сидни улыбалась с обложки, заявляя: «Я не могу заставить всех любить меня».

А в это же самое время она анонсировала выход своей линии женского белья SYRN by Sydney Sweeney. Сначала это была несколько провокационная акция, где она с друзьями завесила бюстгальтерами знаменитые буквы Hollywood, а затем её страничка в соцсети запестрела фотографиями самой Сидни в моделях своей коллекции. Результат не заставил себя ждать и всё было продано за считанные часы.

И пусть фильмы с её участием проваливаются в прокате, но пока она находится на вершине популярности, режиссеры и продюсеры продолжат звать её в свои проекты.

