Фея Сабрина Карпантер, колдунья Леди Гага и ультра-сексуальная Чаппел Рон: лучшие фото с премии Грэмми

Там 1 февраля на Crypto.com Arena прошла 68-я церемония вручения наград премии «Грэмми». И, как это принято на подобных мероприятиях, «красная дорожка» конкурировала по зрелищности с самим шоу.Малышка Сабрина Карпантер была очень мила и улыбчива на красной дорожке и даже напоминала милую сказочную фею.В противовес ей была Леди Гага в черном. Но, такой и должна быть «Мать монстров».Но особый фурор на дорожке произвела обладательницей премии в категории «Лучший новый артист» прошлого года Чаппелл Рон. Но, видимо, в прошлый раз на неё обратили внимание только настоящие меломаны, так что сейчас 27-летняя Чаппел постаралась, чтобы её появление не осталось незамеченным. На «красную дорожку» она вышла в бордовом шифоновом платье от Mugler, которое держалось на пирсинге в её сосках.Правда, знатоки моды уверяют, что это была специальная накладка на грудь, но всё равно выглядело это жутко сексуально.Но, справедливости ради надо сказать, что всё это уже было у Mugler в 1998 году, но иногда можно и повторить успех.А еще здесь были Майли Сайрус, семейка Биберов, Билли Айлиш и многие, многие другие.