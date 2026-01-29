Марго Робби устроила из пресс-тура фильма «Грозовой перевал» яркое реалити-шоу

Но предшествовало всему этому всё же фотосессия для VOGUE Австралия. Там они появились вместе с Джейкобом Элорди и стало понятно, что и дальнейшее продвижение фильма будет ярким.До основной премьеры, которая состоится 12 февраля остается не так много времени, поэтому Марго чуть ли не ежедневно напоминает об этом, появляясь на закрытых показах в шикарных нарядах.Например, был образ от Roberto Cavalli.Или тотал-лук от Alexander McQueen с полупрозрачным кружевным платьем, босоножками на шпильках и максимально романтичной укладкой.А еще были два образа от Victoria Beckham.Ну, и, конечно, идеальный выход в платье Schiapali и в колье с массивным историческим бриллиантом «Тадж-Махал», который, по легенде, Шах Джахану подарил своей самой любимой жене Мумтаз-Махал.А один из последних выходов был в красном платье от Dilara Findikoglu, цвета одержимости героев Марго Робби и Джейкобом Элорди.До главной премьеры еще есть время, так что, мы еще увидим новые блестящие образы.