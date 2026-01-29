Звёзды.ru
Марго Робби устроила из пресс-тура фильма «Грозовой перевал» яркое реалити-шоу

29.01.26 / 12:28
У неё это уже получалось с фильмами «Барби» и «Большое, смелое, красивое путешествие», так почему не сделать это снова.

Но предшествовало всему этому всё же фотосессия для VOGUE Австралия. Там они появились вместе с Джейкобом Элорди и стало понятно, что и дальнейшее продвижение фильма будет ярким.

До основной премьеры, которая состоится 12 февраля остается не так много времени, поэтому Марго чуть ли не ежедневно напоминает об этом, появляясь на закрытых показах в шикарных нарядах.

Например, был образ от Roberto Cavalli.

Или тотал-лук от Alexander McQueen с полупрозрачным кружевным платьем, босоножками на шпильках и максимально романтичной укладкой.

А еще были два образа от Victoria Beckham.

Ну, и, конечно, идеальный выход в платье Schiapali и в колье с массивным историческим бриллиантом «Тадж-Махал», который, по легенде, Шах Джахану подарил своей самой любимой жене Мумтаз-Махал.

А один из последних выходов был в красном платье от Dilara Findikoglu, цвета одержимости героев Марго Робби и Джейкобом Элорди.
До главной премьеры еще есть время, так что, мы еще увидим новые блестящие образы.

