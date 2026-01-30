Звёзды.ru
Ким Кардашьян купила бюстгальтер Бритни Спирс и отреагировала на линию нижнего белья Сидни Суини

30.01.26 / 12:29
В последнее время Ким сделала несколько любопытных покупок.

Во-первых, она купила на аукционе часики Cartier, которые принадлежали Жаклин Кеннеди. Вот только, узнав об этом, её знакомы рассказал историю о том, что часы прокляты – все, к кому они попадают, быстро после этого умирают. Так что, как призналась сама Ким, она даже не стала забирать их, оставив пока храниться в архиве.

Еще одной покупкой стало бра Бритни Спирс. В нем певица выступала во время своего «Dream Within a Dream Tour». По признанию самой Кардашьян, за него она заплатила аж миллион долларов.

Зачем ей эта вещь, Ким не рассказала, но есть предположение, что, когда она встречалась с Бритни прошлой осенью, то они говорили о возможном совместном бизнесе по производству бижутерии. Может быть, эта покупка как-то связана с этим.

Ну, а еще одним событием в жизни Кардашьян стала линейка женского нижнего белья от Сидни Суини. Пошли слухи, что Ким очень внимательно следит за происходящим, поскольку у неё появился серьезный конкурент. Конечно, у Ким за плечами большой опыт в таком бизнесе, но Сидни моложе и сейчас явно популярнее её.

Но так просто сдавать позиции Кардашьян, конечно, не будет и вслед за фотосессиями Сидни Суини в своем белье, тут же поделилась несколькими фото, где она позирует в своем.

