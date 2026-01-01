Сидни Суини примерила образ Мэрилин Монро, а Джулия Фокс Бьянки Цензори

А совсем недавно Сидни Суини недавно появилась в точно таком же образе на премии Virtuosos Awards.
Тут и без комментариев понятно, какие цели ставит перед собой Сидни. Популярность у неё уже есть, формы соответствующие, так что до звания иконы осталось совсем чуть-чуть.
А вот у Джулии Фокс дела с объектами для подражания обстоят значительно скромнее. На недавнем показе Marc Jacobs она повторила лук Бьянки Цензори.
Теперь понятно, какими образами она вдохновляется и почему, в свое время, Канье выбирать её себе в подружки.