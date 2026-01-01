Звёзды.ru
Сидни Суини примерила образ Мэрилин Монро, а Джулия Фокс Бьянки Цензори

Вчера, 12:31
У каждого свои кумиры и это нормально.

В апреле 1952 года обложку журнала Life украсила Мэрилин Монро, и эта серия фото стало, если не культовой, то очень узнаваемой.

А совсем недавно Сидни Суини недавно появилась в точно таком же образе на премии Virtuosos Awards.

Тут и без комментариев понятно, какие цели ставит перед собой Сидни. Популярность у неё уже есть, формы соответствующие, так что до звания иконы осталось совсем чуть-чуть.

А вот у Джулии Фокс дела с объектами для подражания обстоят значительно скромнее. На недавнем показе Marc Jacobs она повторила лук Бьянки Цензори.

Теперь понятно, какими образами она вдохновляется и почему, в свое время, Канье выбирать её себе в подружки.

