Полина Диброва пошла по психологам

30.01.26 / 15:54
27 января в Москве состоялось масштабное и по-настоящему значимое событие.

Здесь состоялось первое в России психоаналитическое трансформационное шоу от психоаналитика Аллы Лагутиной и организатора закрытых звёздных мероприятий Кати Город.

Это уникальное психоаналитическое трансформационное шоу, не имеющее аналогов в России. Его автором стала психоаналитик и организатор закрытого сообщества психологов Алла Лагутина, а идейным и организационным вдохновителем — Катя Город, предприниматель, эксперт по международным коммуникациям, инвестор в недвижимость Занзибара и основатель первой русской школы на острове.
На мероприятии собрался московский бомонд и представители шоу-бизнеса: среди гостей были Полина Диброва, подарившая организаторам членство и резидентство в своём клубе «Клуб Диброва», а также Анна Калашникова и многие другие.

В каждой из комнат шоу происходили собственные действия, объединённые в единую концепцию личной трансформации.
В этом многослойном пространстве работали приглашённые эксперты: сексологи, гипнологи, телесно-ориентированные терапевты, а за особую энергетическую атмосферу отвечала специалист по поющим чашам.

Психоанализ в России выходит на новый уровень с созданием таких уникальных шоу.

Ключевые слова: Полина Диброва, Алла Лагутина, Катя Город

Количество просмотров: 3 458
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

