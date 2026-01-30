Полина Диброва пошла по психологам

Это уникальное психоаналитическое трансформационное шоу, не имеющее аналогов в России. Его автором стала психоаналитик и организатор закрытого сообщества психологов Алла Лагутина, а идейным и организационным вдохновителем — Катя Город, предприниматель, эксперт по международным коммуникациям, инвестор в недвижимость Занзибара и основатель первой русской школы на острове.
На мероприятии собрался московский бомонд и представители шоу-бизнеса: среди гостей были Полина Диброва, подарившая организаторам членство и резидентство в своём клубе «Клуб Диброва», а также Анна Калашникова и многие другие.
В каждой из комнат шоу происходили собственные действия, объединённые в единую концепцию личной трансформации.
В этом многослойном пространстве работали приглашённые эксперты: сексологи, гипнологи, телесно-ориентированные терапевты, а за особую энергетическую атмосферу отвечала специалист по поющим чашам.
Психоанализ в России выходит на новый уровень с созданием таких уникальных шоу.