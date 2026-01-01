Плохая кожа лица Марго Робби стала поводом для обсуждения в сети

В какой бы город не приезжала актриса представлять фильм «Грозовой перевал», сразу после этого начинается восторженное обсуждение её образа. Каждый раз это что-то необыкновенное и пронизано определенным смыслом.Нечто подобное было и в Лондоне, где Марго была в особом «траурном платье» времен Шарлотты Бронте. Это платье, является данью памяти умершим сестрам Шарлотты Энн и Эмили, которая и является автором «Грозового перевала».Косы на этом наряде повторяют плетение и цвет волос умерших сестер. Более того, на руке Марго красовался браслет – точная копия того украшения, что было сделано 200 лет назад из волос умерших сестер Шарлотты.Но этот выход Марго Робби ознаменовался не только лестными отзывами, но и критикой в её адрес. Актриса делала много совместных фото с поклонниками и одна из них выложила её фотографию в сеть без всяких фильтров и тут вдруг оказалось, что лицо Марго совсем не так идеально, как на официальных фотографиях.В адрес актрисы тут же полетели едкие комментарии и советы, что ей надо срочно обратиться к косметологу, заняться своей кожей, и вообще, звезде такого уровня не пристало появляться на публике с таким лицом.В следующий раз Марго сто раз подумает, а надо ли ей вообще фотографироваться с поклонниками.