Кристина Асмус не скрывает свой новый роман, но хранит в тайне имя бойфренда

28.01.26 / 11:17
И это вполне в характере Асмус.

Если вспомнить, то после развода с Гариком Харламовым Кристина постоянно намекала на то, что находится в отношениях. Она рассказывала о том, какие подарки ей дарят, как они проводят вместе время, но вот имен никогда не раскрывала. Возможно, что это было правильным решением, поскольку замуж она не за кого из них так и не вышла.

А сейчас у неё в разгаре очередные любовные приключения и все её эксперименты с прическами и цветом волос остались позади.

Сейчас Асмус вновь длинноволосая блондинка, которая счастлива от того, что провела свой отпуск с бойфрендом на Бали.

Ну, а судя по тому, что вместе с ними отдыхала и её дочь от Гарика Харламова, то можно сделать вывод, что их отношения уже не просто конфетно-букетный роман.

Кристина уже несколько раз засветила своего мужчину на фото и есть предположения, что это 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.

Во всяком случае, Асмус его фотографии в социальных сетях регулярно отмечает своим лайком.

Валерий Махмудов выпускник ВГИКа и известен по работам в популярных сериалах. Он был женат и есть ребенок от предыдущего брака.

Ну, может быть в этот раз актрисе повезет выйти замуж.

Ключевые слова: Кристина Асмус

Количество просмотров: 2 379
Автор: Lili

Автор фото: Личная страница в социальной сети

