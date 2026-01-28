Кристина Асмус не скрывает свой новый роман, но хранит в тайне имя бойфренда

А сейчас у неё в разгаре очередные любовные приключения и все её эксперименты с прическами и цветом волос остались позади.
Сейчас Асмус вновь длинноволосая блондинка, которая счастлива от того, что провела свой отпуск с бойфрендом на Бали.
Ну, а судя по тому, что вместе с ними отдыхала и её дочь от Гарика Харламова, то можно сделать вывод, что их отношения уже не просто конфетно-букетный роман.
Кристина уже несколько раз засветила своего мужчину на фото и есть предположения, что это 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.
Во всяком случае, Асмус его фотографии в социальных сетях регулярно отмечает своим лайком.
Валерий Махмудов выпускник ВГИКа и известен по работам в популярных сериалах. Он был женат и есть ребенок от предыдущего брака.
Ну, может быть в этот раз актрисе повезет выйти замуж.