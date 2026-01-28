Кристина Асмус не скрывает свой новый роман, но хранит в тайне имя бойфренда

Если вспомнить, то после развода с Гариком Харламовым Кристина постоянно намекала на то, что находится в отношениях. Она рассказывала о том, какие подарки ей дарят, как они проводят вместе время, но вот имен никогда не раскрывала. Возможно, что это было правильным решением, поскольку замуж она не за кого из них так и не вышла.А сейчас у неё в разгаре очередные любовные приключения и все её эксперименты с прическами и цветом волос остались позади.Сейчас Асмус вновь длинноволосая блондинка, которая счастлива от того, что провела свой отпуск с бойфрендом на Бали.Ну, а судя по тому, что вместе с ними отдыхала и её дочь от Гарика Харламова, то можно сделать вывод, что их отношения уже не просто конфетно-букетный роман.Кристина уже несколько раз засветила своего мужчину на фото и есть предположения, что это 41-летний кинооператор Валерий Махмудов.Во всяком случае, Асмус его фотографии в социальных сетях регулярно отмечает своим лайком.Валерий Махмудов выпускник ВГИКа и известен по работам в популярных сериалах. Он был женат и есть ребенок от предыдущего брака.Ну, может быть в этот раз актрисе повезет выйти замуж.