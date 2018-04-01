Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки

Вместе они прекрасно разыграли историю любви простого моряка и русалки, попавшейся к нему в сети.Кстати говоря, Олег Шадский на самом деле является капитаном морских и речных маломерных судов, так что эта роль оказалась ему близка и он с легкостью вошел в неё.Съемки клипа велись на протяжении двух месяцев по всему южному побережью Флориды, от Ки Веста до Кристал Ривер. Его стоимость составила более 3 000 000 рублей, а эксклюзивный костюм русалки обошелся Тане в 15 000 долларов, но оно того стоило.Несмотря на то, что, изготовленный на заказ, костюм весил более 10 кг, Таня очень реалистично воплотила образ русалки, а подводные съемки получились просто восхитительными.Стоит напомнить, что это уже пятый клип певицы, три из которых снимались в Америке. Последний клип на песню «Зависима» набрал больше миллиона просмотров на Ютуб за неделю, но есть стойкое убеждение, что видео на песню «Буду твоей», побьет этот рекорд.