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Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки

Вчера, 20:39
На днях, Таня Тузова представила свой новый клип на песню «Буду твоей», где её партнером выступил хорошо известный Доктор Шадский.

Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки
Вместе они прекрасно разыграли историю любви простого моряка и русалки, попавшейся к нему в сети.

Кстати говоря, Олег Шадский на самом деле является капитаном морских и речных маломерных судов, так что эта роль оказалась ему близка и он с легкостью вошел в неё.

Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки


Съемки клипа велись на протяжении двух месяцев по всему южному побережью Флориды, от Ки Веста до Кристал Ривер. Его стоимость составила более 3 000 000 рублей, а эксклюзивный костюм русалки обошелся Тане в 15 000 долларов, но оно того стоило.

Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки


Несмотря на то, что, изготовленный на заказ, костюм весил более 10 кг, Таня очень реалистично воплотила образ русалки, а подводные съемки получились просто восхитительными.

Русская Барби Таня Тузова предстала в романтическом образе русалки


Стоит напомнить, что это уже пятый клип певицы, три из которых снимались в Америке. Последний клип на песню «Зависима» набрал больше миллиона просмотров на Ютуб за неделю, но есть стойкое убеждение, что видео на песню «Буду твоей», побьет этот рекорд.


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Ключевые слова: Таня Тузова, Русская Барби, Доктор Шадский

Количество просмотров: 9 282
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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