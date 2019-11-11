«Свои песни пою с закрытыми глазами»: САМЕДЛИ о карьере и планах

Вся моя семья поддерживают меня в этом. Моральная помощь моих близких для меня очень важна.
Сколько времени работаешь на студии для записи трека?
В среднем один-два дня в неделе.
Думаешь снимать клипы на свои песни? Как выглядит идеальный клип в твоем понимании? Что в нем обязательно должно присутствовать?
Да, думаю. Я считаю, что клип должен передавать какие-то эмоции, ведь это как мини-фильм, где люди плачут, смеются и все в этом роде. Он обязательно должен быть снят качественно и по-настоящему, а не наиграно.
Чем занимаешься помимо музыки? Есть какие-то увлечения, которые занимают много твоего времени?
Работаю в Банке.
Есть ли у тебя ориентир среди современных исполнителей? Какие качества и сильные стороны певцов считаешь наиболее важными?
На первом месте – искренность и честность по отношению к своей музыке и к своим слушателям.
Ты учился в Плехановском университете. На какой специальности? Дал ли университет тебе какие-то знания, которые сейчас для тебя важны?
Менеджмент организации. На самом деле получил скорее не знания, а практические умения – навыки переговоров, например. Честно говоря, учился я так себе. Постоянно приходилось договариваться с преподавателями для успешной сдачи тех или иных предметов) Даже один раз пришлось пригласить девушку на свидание ради доклада.
У тебя выходит песня «Атлантида», а планируешь новые треки, если да, то когда и на какие темы?
Планирую выпускать очень много треков. Они все будут со своей историей, но я не буду придерживаться какого-то одного жанра при написании. Буду экспериментировать. На выходе получится качественный продукт, я уверен.